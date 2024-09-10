Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-сервис «Кинопоиск» на 10 млн рублей по двум административным статьям — о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ) и педофилии (ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

По статье о ЛГБТ*-пропаганде онлайн-сервис оштрафовали на 3 млн рублей, а по статье о пропаганде педофилии — на 7 млн рублей, следует из сообщений пресс-службы.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе самого «Кинопоиска», оба штрафа назначили в рамках одного протокола, который составили из-за размещенного на платформе фильма французского режиссера Гаспара Ноэ «Любовь».

Накануне, 9 сентября, Таганский суд оштрафовал генерального директора «Кинопоиска» Александра Дунаевского. По административному протоколу о пропаганде педофилии его обязали выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей.

В разговоре с «Коммерсантом» пресс-служба «Кинопоиска» допустила, что претензия надзорных органов, вероятно, связана с постельной сценой в фильме «Любовь». В онлайн-кинотеатре напомнили, что по сюжету избранница главного героя, студента, — несовершеннолетняя, ей 16 лет.

«В сцене нет принуждения или насилия. Общий сюжет фильма заключается в страданиях и переживаниях главного героя по поводу своей измены, самоосуждения себя за факт измены и развратной жизни, а также ностальгии по своим отношениям с возлюбленной», — отметили в пресс-службе «Кинопоиска».

По информации «Ъ», онлайн-кинотеатр планирует оспорить протокол, поскольку Уголовный кодекс определяет возраст согласия как 16 лет.

Сейчас фильм «Любовь» недоступен для просмотра на сайте «Кинопоиска», но страница с его описанием все еще открыта. У фильма указана возрастная маркировка 18+.

В начале августа Гаспар Ноэ приезжал в Москву, чтобы принять участие в презентации своего нового полнометражного фильма «Вихрь».

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено