Сейм Латвии принял к рассмотрению законопроект, ограничивающий демонстрацию в кинотеатрах фильмов для детей до семи лет с русской и английской звуковой дорожкой. Об этом пишет Delfi.

В соответствии с пакетом поправок к закону «О фильмах», который внесло на рассмотрение оппозиционное Национальное объединение, все фильмы и мультфильмы для детей до семи лет должны будут демонстрироваться в кинотеатрах со звуковой дорожкой на латышском языке.

Инициатива также предполагает, что взрослые фильмы с оригинальной звуковой дорожкой на иностранном языке могут составлять не более 80% от репертуара кинотеатра. Помимо этого, все фильмы должны быть также снабжены субтитрами на латышском языке, с целью обеспечения большей доступности для слабослышащих зрителей.

Представители Национального объединения отметили, что предлагаемые ограничения не затронут международные кинофестивали.

В ходе обсуждения законопроекта депутат от партии «Прогрессивные» Эдмунд Цепуритис скептически отозвался об идее вычисления точного процента от фильмов в ежедневном репертуаре кинотеатров.

«Можно задать вопрос: что обосновывало этот процент в 80%? Но еще важнее — почему один день является сроком для измерения этой пропорции?» — сказал он.

Цепуритис также обратил внимание на наличие нескольких публичных мест для показа фильмов, где демонстрируется по одному фильму в день, а также о культурных домах и центрах, где показывает «пару фильмов в год, возможно, один фильм в месяц».

Депутат назвал законопроект недоработанным и предположил, что его следовало передать авторам для дальнейшей доработки.

В ответ на критику с его стороны, один из авторов инициативы Артур Бутанс привел в пример сюжет местного телевидения о том, как семье с тремя детьми «пришлось остаться дома» из-за того, что мультфильм, на который они собирались идти, показывали только на русском языке.

«И это ситуация, когда мы говорим, что общество надо сплачивать на основе государственного языка, когда мы переходим на образование только на государственном языке», — сказал он.

За то, чтоб передать законопроект на рассмотрение в специальную комиссию проголосовали 63 депутата из партийного объединения «Новое Единство», коалиции «Союз «зеленых» и крестьян», Национального объединения и «Объединенного списка». Против выступили три депутата от «Прогрессивных», а также парламентарии из партий «Латвия на первом месте» и «Стабильности!».