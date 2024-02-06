Кинокритик и искусствовед Анжелика Артюх рассказала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta*), что ее попросили уволиться из Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения (СПбГИКиТ), где она работала на кафедре драматургии и киноведения. Профессор связывает это с поездкой США, откуда она не так давно вернулась.

Артюх ездила в Соединенные Штаты по гранту программы Фулбрайта, в рамках которой можно поступить в магистратуру американского вуза, провести научное исследование или временно преподавать в одном из Университетов США. Профессор же собирала материал для написания книги о Кэтрин Бигелоу — первой женщине-режиссере, получившей «Оскар».

«Очень жаль их кафедру драматургии и киноведения. Все-таки там прошла моя жизнь. <…> Что ни говори, судьба ученых в России в наше время — это особая история», — отметила на своей странице в соцсети Артюх.

При этом профессор указала, что, несмотря на ее уход, в российском вузе будут продолжать пользоваться ее книгами и научными работами для обучения студентов.

Анжелика Артюх — доктор искусствоведения, член Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), лауреат премии Российской гильдии кинокритиков и член Союза кинематографистов России. Также она является лауреатом почетной грамоты Минкультуры, куратором Московского международного кинофестиваля (ММКФ), участником жюри в Берлинале и Роттердамского фестиваля.

Киновед написала более 60 научных статей про кино, выпустила книги «Новый Голливуд: История и концепция» и «Кинорежиссерки в современном мире».

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