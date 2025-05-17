Министр культуры Франции Рашида Дати 17 мая вручила российскому режиссеру Кириллу Серебренникову орден Почетного легиона в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Церемонию награждения анонсировало французское Минкультуры.

Серебренников в своем телеграм-канал сделал репост фотографий с награждения.

Дати отметила, что участие режиссера в культурной жизни Франции «крайне важно», передает обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова. Министр упомянула вклад Серебренникова в театр, кино и оперу, его регулярное участие в Каннском кинофестивале, театральные постановки в европейских столицах. Серебренников сказал, что считает важным налаживать культурные связи Европы и России.

Российский режиссер в шестой раз принимает участие в Каннском кинофестивале. В этом году он представляет фильм «Исчезновение» по мотивам романа Оливье Геза о белгом нацистском преступнике докторе Йозефе Менгеле, который проводил эксперименты над узниками Освенцима. Главную роль в картине играет немецкий актер Аугуст Диль.

В 2017 году Серебренникова, который на тот момент был художественным руководителем театра «Гоголь-центр», задержали по делу о хищении 129 млн рублей, выделенных государством на культурный проект «Платформа». Режиссер около двух лет находился под домашним арестом.

По делу также проходили экс-гендиректор созданной Серебренниковым театральной организации «Седьмая студия» Юрий Итин, ее бывшие генпродюсеры Алексей Малобродский и Екатерина Воронова, главный бухгалтер Нина Масляева и экс-руководитель департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум.

Их обвиняли в создании «преступной группы» и обналичивании денег через фиктивные договоры с подставными лицами. Никто из фигурантов, кроме Масляевой, не признал вину. В 2020 году Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 800 млн рублей.

В марте 2022 года суд отменил условное наказание режиссеру и снял с него судимость, после чего Серебренников, осудивший военную операцию на Украине, покинул Россию. Летом того же года проект «Гоголь-центр» прекратил существование. Театру вернули прежнее название, его худруком был назначен Антон Яковлев.