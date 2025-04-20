Китай успешно провел контролируемые полевые испытания неядерной водородной бомбы. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на исследование, опубликованное в марте в издании Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

Взрыв бомбы весом 2 кг вызвал «разрушительные химические цепные реакции без использования каких-либо радиоактивных материалов», говорится в публикации. Во время испытаний устройства возник огненный шар, температура которого превышала 1 тыс. градусов Цельсия. Он держался больше двух секунд — это в 15 раз дольше, чем при эквивалентных взрывах тротила.

Бомбу разработал 705-й научно-исследовательский институт Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), которая играет ключевую роль в создании подводных систем вооружения.

Для создания бомбы использовался твердотельный накопитель водорода на основе гидрида магния, способный хранить значительно больше водорода, чем баллон под давлением. Изначально он был разработан для энергообеспечения отдаленных районов.

При активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергался быстрому термическому разложению, выделяя газообразный водород, который воспламенялся и долго горел, говорится в исследовании

«Взрывы газообразного водорода происходят с минимальной энергией воспламенения, имеют широкий радиус действия и высвобождают пламя, которое быстро распространяется во все стороны», — цитирует SCMP авторов публикации.

Такая комбинация позволяет «точно контролировать интенсивность взрыва, легко добиваясь равномерного поражения целей на обширных площадях», пояснили ученые.

Согласно статье, испытанная водородная бомба может нанести значительный тепловой ущерб, поскольку образующийся при этом раскаленный добела огненный шар держится дольше, чем вспышка тротила продолжительностью 0,12 секунды.

Во время испытаний выяснилось, что при ограниченной детонации пиковое избыточное давление достигало 428,43 килопаскалей на расстоянии двух метров от бомбы. Это составляет около 40% взрывной силы в тротиловом эквиваленте, но при этом дальность распространения тепла гораздо больше.

Собирается ли китайская армия использовать такое оружие, неясно, отмечает SCMP. В исследовании не уточняется источник получения такого большого количества гидрида магния для испытаний.

До недавнего времени лаборатории производили лишь несколько граммов этого вещества в день, поскольку связывание водорода с магнием требует высоких температур и давления. Случайное воздействие воздуха во время производственного процесса может привести к взрывам и гибели людей, пишет издание. В 2025 году в китайской провинции Шэньси заработал завод, способный производить 150 тонн гидрида магния в год.