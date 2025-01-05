Китай за десять месяцев прошлого года в 1,6 раза увеличил поставки пива в Россию до 29,8 тыс. тонн и поднялся с шестого сразу на третье место в рейтинге крупнейших экспортеров напитка. Об этом сообщает РИА Новости.

Крупнейшим поставщиком пива в Россию остается Германия. С января по октябрь прошлого года она продала 105,3 тыс. тонн напитка, подсчитало агентство. ФРГ сохранила лидерство, хотя объем ее поставок по сравнению с 2023 годом снизился на 24%.

Второе место заняла Чехия, которая увеличила экспорт в Россию на 27% до 33,1 тыс. тонн пива.

Вслед за Китаем, занявшим третье место, идет Литва (24,3 тыс. тонн).

Бельгия, в 2023 году занимавшая второе место среди поставщиков, опустилась на пятое из-за сокращения поставок на треть: за январь-октябрь 2024 года она продала в России 18,4 тыс. тонн пива.

В десятку лидеров также вошли Польша (18,1 тыс. тонн), Латвия (16,5 тыс. тонн), Казахстан (10,9 тыс. тонн), Нидерланды (4,7 тыс. тонн) и Австрия (2,3 тыс. тонн).