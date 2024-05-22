КНР ввел санкции в отношении 12 компаний американского военно-промышленного комплекса, следует из сообщения, опубликованного МИД КНР 22 мая. Решение вызвано продажами американского оружия Тайваню и игнорированием США «объективной и беспристрастной позиции» Пекина по украинскому кризису. В список подсанкционных компаний в том числе вошли подразделения Lockheed Martin и General Dynamics. Санкции включают замораживание всего движимого и недвижимого имущества компаний на территории КНР, а их руководители не смогут въехать в Китай, включая Гонконг и Макао.

США продолжают игнорировать роль Китая в разрешении конфликта на Украине, говорится в заявлении. Отмечается, что США без разбора вводят незаконные санкции против китайских компаний, основываясь «так называемыми факторами, связанными с Россией», заявил МИД. По мнению Пекина, это служит оправданием односторонней гегемонии и экономического принуждения со стороны США против Китая.

Помимо того, американские компании ВПК продолжают продавать оружие на Тайвань, который КНР считает своей провинцией. Это, как отмечают в Пекине, нарушает принцип «одного Китая» и означает вмешательство во внутренние дела Китая.

В связи с этим Китай решил ввести санкции против следующих американских компаний и их руководителей:

Lockheed Martin Missiles and Fire Control — подразделение Lockheed Martin. Занимается разработкой и производством систем противовоздушной и противоракетной обороны, систем высокоточного оружия «воздух-земля» и систем управления огнем.

Lockheed Martin Aeronautics Corporation — ключевое звено Lockheed Martin. В ее портфель входит широкая линейка транспортных самолетов и стратегических бомбардировщиков. И именно она производит многофункциональные легкие истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon и малозаметные истребители пятого поколения F-22 Raptor.

Javelin Joint Venture — также входит в Lockheed Martin, занимается производством переносного противотанкового ракетного комплекта (ПТРК) Javelin.

Raytheon Missile Systems — компания, занимающаяся выпуском высокотехнологичных военных технологий в сфере ПВО и ПРО, высокоточного оружия, радаров и систем командования и управления.

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems — производит авиационные пушки и пулеметы и боеприпасы к ним.

General Dynamics Information Technology — разработки в сфере применения искусственного интеллекта (ИИ) в военной и гражданской отраслях.

General Dynamics Mission Systems — специализируется на производстве защищенных сетей связи, радиостанций и спутниковых технологий.

Intercoastal Electronics — инженерные услуги по ремонту и проектированию в сфере электронной промышленности.

Systems Studies and Simulation — обслуживание военной техники.

Iron Mountain Solutions — инженерные услуги и разработка программного обеспечения.

Applied Technology Group — телефония, информационные технологии и разведывательные решения.

Axient Corporation — разработчик систем моделирования и симуляций, системный инжениринг и другие услуги в интересах военной отрасли.