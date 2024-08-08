Китай позволяет обычным людям заглянуть за кулисы своей программы атомной энергетики, надеясь, что «атомный туризм» поможет укрепить поддержку сектора, имеющего ключевое значение для амбиций страны в области чистой энергии, пишет Bloomberg.

Компания China General Nuclear Power Corp. (CGN) — крупнейший в стране производитель атомной электроэнергии — открыла систему онлайн-бронирования, позволяющую туристам планировать посещение девяти атомных электростанций по всему Китаю. Посетителям будут выдаваться буклеты с туристической информацией, включая карты-путеводители по объектам, сообщила компания в своем аккаунте Wechat.

На мероприятии по случаю запуска атомной электростанции Ниндэ в провинции Фуцзянь официальные лица пригласили посетителей посмотреть на четыре реактора CPR-1000 и близлежащие сады белого чая. Еще один вариант экскурсии — поездка на станцию ​​Фанчэнган в Гуанси, где «величественные» реакторы Hualong One соседствуют с привлекающими туристов островами этнического меньшинства Цзин. Пресс-служба CGN также отметила, что генератор Саньяо, строящийся недалеко от побережья Вэньчжоу, стал популярным фоном для фотографий для влиятельных лиц в социальных сетях.

«Популяризация науки поможет повысить уровень понимания и доверия общественности к ядерной энергетике, а также будет способствовать качественному развитию ядерной энергетики страны», — заявил представитель CGN Го Синган.

Компания надеется, что туристическая инициатива поможет повысить доверие общественности к ядерному сектору за счет повышения информированности широких кругов населения по таким темам, как радиация и меры безопасности.

Китай расширяет свой ядерный парк, чтобы помочь достичь своей цели по нулевому уровню выбросов к 2060 году. В настоящее время КНР строит 30 реакторов, что составляет почти половину мирового портфеля в этой отрасли.