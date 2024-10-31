Компания Skydio — крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик для ВСУ — столкнулся с кризисом в цепочке поставок после попадания в санкционный список Китая. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Гендиректор Skydio Адам Брай в своем публичном обращении к клиентам подтвердил наличие проблем.

10 октября МИД Китая ввел санкции против десяти американских топ-менеджеров и трех компаний — Skydio, Edge Autonomy Operations LLC и Huntington Ingalls Industries. В Пекине этот шаг назвали «контрмерами» в ответ на соглашение между США и Тайванем о поставке ударных беспилотников.

По словам источников FT, Китай блокирует поставки аккумуляторов для производимых Skydio дронов, и теперь американская компания вынуждена спешно искать других поставщиков. Китайские власти в частности якобы потребовали от дочерней компании японской TDK ― Dongguan Poweramp, производящей аккумуляторы для дронов, — разорвать отношения с Skydio, утверждает один из собеседников газеты.

Skydio поставляет продукцию армии США и Вооруженным силам Украины. Компания направила Киеву более тысячи разведывательных беспилотников, в том числе новейшую модель X10. Как пишет FT, он «первая среди американских беспилотников успешно прошла тесты на устойчивость к радиоэлектронной борьбе».

Глава Skydio Адам Брай сообщил, что из-за введения санкций компания на ближайшие несколько месяцев сокращает поставки аккумуляторов для беспилотников и не ожидает появления новых поставщиков до весны 2025 года.

«Чтобы продолжить поставку X10 и поддержку наших клиентов, нам придется пойти на радикальный шаг и ограничить количество аккумуляторов до одного на дрон», — сообщил Брай.

Он назвал санкции Китая «попыткой устранить ведущую американскую компанию по производству дронов и усилить зависимость мира от китайских поставщиков».

По данным FT, Skydio обратилась за помощью к администрации президента США. Гендиректор компании встретился с заместителем госсекретаря Куртом Кэмпбеллом и провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Белом доме.

В апреле The Wall Street Journal (WSJ) писала, что американские беспилотники, в том числе произведенные Skydio, не оправдали себя в боевых условиях на Украине, из-за чего Киев начал использовать китайские дроны и компоненты к ним.

Источники WSJ среди украинских чиновников заявили, что американские беспилотники хрупкие и не способны преодолеть российские средства радиоэлектронной борьбы. Некоторые дроны не могли взлететь, выполнить задание, летать на заявленные расстояния и вернуться домой, нести существенную полезную нагрузку. Глава Skydio в разговоре с изданием признал, что производимые его компанией беспилотники «не очень успешная платформа на передовой».