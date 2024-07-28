Китайский автопроизводитель Zeekr предупредил, что будет блокировать свои электрокары, неофициально вывезенные из Китая в другие страны. Об этом сообщает казахское издание Tengri Auto со ссылкой на представителя компании.

Издание обратило внимание на распространяемую в соцсетях брошюру, в которой сказано, что с 15 июля Zeekr «будет применять строгие меры против импорта на “сером” рынке».

Zeekr — премиальный бренд аккумуляторных электромобилей Geely Group. По итогам 2023 года его электрокары стали самыми популярными в России. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в колонке для ТАСС отмечал, что по итогам второго квартала 2024 года Zeekr оказался лидером сегмента новых и подержанных электромобилей.

Водителей начнут предупреждать, что их автомобиль находится «за пределами разрешенной зоны», из-за чего необходимо «вернуться в Китай или связаться с Zeekr». Если это сообщение будет проигнорировано, последует отключение функций экрана, поясняет брошюра. В ней подчеркивается, что инициатива «нацелена на рынки, сильно пострадавшие от “серого” импорта, такие как Казахстан и ОАЭ».

Представитель Zeekr International в беседе с Tengri Auto подтвердил, что водители автомобилей, которые сошли с конвейера после 15 июля, за пределами Китая получат уведомления с предложением вернуть машину на территорию КНР.

«Если данное предупреждение будет проигнорировано, то второе уведомление отключит функции экрана и предложит пользователю обратиться за помощью в Zeekr», — добавил представитель автопроизводителя.

По его словам, эта мера не коснется автомобилей, которые сошли с конвейера до 15 июля 2024 года.

Источник издания отметил, что официальный дистрибьютор Zeekr в Казахстане не сможет помочь при ограничении функций экрана: автомобиль можно будет только вернуть в Китай, а возврат средств «требовать у посредника, у которого его приобрели».

Zeekr с 30 июня запретил продажу своих электромобилей в Россию. Основатель аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин рассказал порталу «АвтоВзгляд», что подробностей этого решения в дилерской рассылке не было: автостроитель не объяснил причины и не рассказал, какие штрафы будут наложены за нарушение запрета.

По мнению Моржаретто, запрет Zeekr на общение с российскими дилерами может быть связан с санкциями западных стран. Однако в действительности марка никогда не была представлена в России официально: автомобили «приходят к нам исключительно из третьих стран», отметил автоэксперт. Он предположил, что Zeekr и впредь останется в России лидером продаж в своем сегменте.