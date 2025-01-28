Американская компания Nvidia подешевела более чем на $600 млрд за день на фоне успеха китайского стартапа в сфере искусственного интеллекта DeepSeek, сообщает Financial Times. Акции производителя чипов для ИИ упали на 17,8%.

FT отмечает, что для Nvidia это стало худшим результатом за день с марта 2020 года, когда акции компании рухнули в начале пандемии коронавируса.

По данным газеты, капитализация производителя чипов на около $620 млрд. На сегодняшний день это является крупнейшим падением стоимости компании в истории.

Успех DeepSeek с гораздо меньшим бюджетом вызвал у инвесторов сомнения в суммах, которые были потрачены американскими технологическими гигантами на производителей чипов, таких как Nvidia

Nvidia потеряла звание «самой дорогой компании в мире», уступив Apple и Microsoft. Как отмечал Forbes, состояние генерального директора компании Дженсена Хуанг уменьшилось на $21 млрд, с с $124,4 млрд до $103,1 млрд. Индекс S&P 500 потерял 1,5%, индекс Nasdaq 100 упал почти на 3%.

Bloomberg писал, что новейшая модель DeepSeek за выходные заняла высшие позиции чартов Apple в AppStore, вызвав вопросы по поводу запланированных сотен миллиардов расходов на эту технологию со стороны таких компаний, как Microsoft и Alphabet.

Управляющий директор Union Bancaire Privee Вейсерн Линг пояснил, что DeepSeek демонстрирует, что можно разрабатывать мощные модели ИИ с меньшими затратами.

Как пишет агентство, модель искусственного интеллекта от DeepSeek конкурирует с последними предложениями OpenAI и Meta*. Инвестор Марк Андреессен назвал DeepSeek «одним из самых удивительных и впечатляющих достижений». По данным Bloomberg, DeepSeek в ответах на письменный запрос показывает свою работу и логику.

Успех DeepSeek также коснулся и других сфер. Например, сильно упали акции энергетических компаний на фоне опасений, что спрос на электричество со стороны дата-центров будет снижен.

*компания признана в России экстремистской и запрещена