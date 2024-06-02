Китайский космический аппарат «Чанъэ-6» успешно совершил посадку на обратной стороне Луны, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA). Цель миссии — впервые собрать образцы лунного грунта с обратной стороны естественного спутника Земли.

По данным CNSA, при поддержке спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2» посадочный модуль аппарата «Чанъэ-6» успешно совершил посадку в назначенной зоне приземления в бассейне Южный полюс — Эйткен.

«Чанъэ-6» был запущен с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань в начале мая. Как отмечает агентство Xinhua, аппарат состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей; с момента запуска он прошел такие этапы, как выход на переходную орбиту Земля-Луна, окололунное торможение, облет Луны и спуск на поверхность Луны.

Местом для посадки на обратной стороне Луны был выбран ударный кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс — Эйткен. При выборе учитывалась потенциальная ценность места для научных исследований, а также то, насколько условия подходят для прилунения, связи и дистанционного управления.

Теперь «Чанъэ-6» предстоит в течение двух дней завершить отбор образцов лунного грунта, для этого он оснащен буром и роботизированной рукой.

Задача миссии «Чанъэ-6» — впервые в истории человечества собрать образцы грунта с обратной стороны Луны и доставить их на Землю, подчеркивает Xinhua. Ожидается, что анализ этого материала позволит ученым лучше изучить ранние этапы эволюции Земли, ее спутника и Солнечной системы.

Это уже третья посадка космического аппарата на Луне с начала года. В январе прилунился японский зонд SLIM, еще через месяц — посадочный модуль американской компании Intuitive Machines, напоминает Reuters. Предполагается, что «Чанъэ-6» приземлится в районе Внутренней Монголии на севере Китая примерно 25 июня.

Предыдущая миссия «Чанъэ-5» успешно вернулась на Землю в декабре 2020 года, доставив образцы грунта с видимой стороны Луны. Китай стал третьей страной после США и Советского Союза, кто смог осуществить подобную миссию.