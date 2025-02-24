На поверхности древнего Марса в далеком прошлом плескался огромных размеров океан, пляжи которого обнаружил с помощью радара китайский марсоход. Следы прибоя и приливов, приносивших осадочные породы миллионы лет, напоминают земные пляжи, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

Множество наблюдений и открытий, сделанных учеными в разные годы, указывают на то, что в далеком прошлом на Марсе вода существовала в огромном количестве. Однако в каком виде она существовала и куда делась, до сих пор оставалось не вполне ясным. Ученые, проанализировав данные с китайского марсохода «Чжужун», высадившегося в 2021 году на Равнине Утопия, получили первые надежные свидетельства существования настоящего древнего океана на поверхности Марса.

В отличие от других роверов, китайский имел на борту георадар, который, испуская низко- и высокочастотные электромагнитные волны, способен исследовать структуры под поверхностью планеты и определять геологические формации.

При анализе радарных данных ученые обнаружили такие же слоистые структуры, которые встречаются на Земле на океанских пляжах — так называемые прибрежные отложения. Они плавно опускаются вниз к береговой линии и формируются, когда осадочный материал выносится на берег приливами и волнами в присутствии большого объема воды.

При этом ученые исключили другие возможные варианты образования отложений — течение древних рек, воздействие ветра или вулканическую активность. «Мы увидели, что береговая линия этого океана эволюционировала со временем, — пояснил соавтор работы Бенджамин Карденас из Университета Пенсильвании. — Мы привыкли думать о Марсе, как о неподвижном снимке планеты, но она эволюционировала. Текли реки, двигались отложения, суша выстраивалась и разрушалась. Этот тип осадочной геологии может рассказать нам, как выглядели ландшафты, как они эволюционировали, и что важно, помогает нам определить, где мы хотим искать древнюю жизнь».

«Мы нашли места на Марсе, которые выглядели, как древние пляжи и дельты древних рек. Мы нашли следы ветра, волн, там не было недостатка пляжей — настоящий пляж для отдыха».

Характерные для пляжа отложения были обнаружены на глубинах от 10 до 35 метров, уклон варьируется от 6° до 20° с направлением на марсианский север.

За время своей работы с мая 2021 года до мая 2022 года «Чжужун» прошел 1,9 километра в направлении, примерно перпендикулярном найденному склону.

«Несмотря на то, что эпоха существования, время образования и отступления древнего океана требует дальнейших уточнений, наши открытия предполагают, что теплый и влажный период на Марсе длился десятки миллионов лет — эта оценка в 10-40 см за тысячу лет берется из аналогичных осадочных прибрежных отложений на Земле», — говорится в исследовании.