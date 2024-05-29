Китайские ученые добились выдающегося результата в лечении диабета. Они полностью излечили от этого заболевания 59-летнего мужчину с помощью терапии со стволовыми клетками. Это первый в истории случай успешного применения такого метода лечения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Discovery.
В статье рассказывается о 59-летнем мужчине, который уже 25 лет страдает от диабета второго типа. Несколько лет назад врачам пришлось провести ему пересадку почки, говорится в материале. Кроме того, за годы болезни пациент потерял почти все клетки поджелудочной железы, отвечающие за производство инсулина. Авторы публикации отмечают, что таким пациентам необходимо часто делать инъекции инсулина, так как у них высок риск повреждения сердца и нервной системы.
Для того, чтобы полностью вылечить мужчину, ученые создали клетки поджелудочной железы из стволовых. Их особенность заключается в том, что они могут превращаться в любой тип клеток в зависимости от среды, в которой оказываются.
Пациенту провели трансплантацию стволовых клеток в 2021 году. После этого он больше не принимал лекарств, которые служат для контроля уровня сахара.
«Примечательно, что потребность в инсулине снижалась постепенно до полной отмены в конце 11-й недели, а пероральные противодиабетические препараты были сокращены с 44-й недели и прекращены на 48-й неделе», — говорится в исследовании.
Ученые также отметили, что за все 116 недель наблюдения за пациентом «не наблюдалось эпизодов гипогликемии и гипергликемии», а сахар в крови был в норме.
Гипогликемия — состояние, при котором происходит снижение уровня глюкозы в крови до критических значений. Оно может приводить к нарушению работы головного мозга и внутренних органов, а на тяжелой стадии — привести к летальному исходу из-за гипогликемической комы.
Гипергликемия — термин, которым обозначают высокое содержание сахара в крови. При гипергликемии может наблюдаться расстройство работы всех органов и систем: от пищеварительного тракта до сердца и сосудов.