Китайские ученые добились выдающегося результата в лечении диабета. Они полностью излечили от этого заболевания 59-летнего мужчину с помощью терапии со стволовыми клетками. Это первый в истории случай успешного применения такого метода лечения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Discovery.

В статье рассказывается о 59-летнем мужчине, который уже 25 лет страдает от диабета второго типа. Несколько лет назад врачам пришлось провести ему пересадку почки, говорится в материале. Кроме того, за годы болезни пациент потерял почти все клетки поджелудочной железы, отвечающие за производство инсулина. Авторы публикации отмечают, что таким пациентам необходимо часто делать инъекции инсулина, так как у них высок риск повреждения сердца и нервной системы.

Для того, чтобы полностью вылечить мужчину, ученые создали клетки поджелудочной железы из стволовых. Их особенность заключается в том, что они могут превращаться в любой тип клеток в зависимости от среды, в которой оказываются.

Пациенту провели трансплантацию стволовых клеток в 2021 году. После этого он больше не принимал лекарств, которые служат для контроля уровня сахара.

«Примечательно, что потребность в инсулине снижалась постепенно до полной отмены в конце 11-й недели, а пероральные противодиабетические препараты были сокращены с 44-й недели и прекращены на 48-й неделе», — говорится в исследовании.

Ученые также отметили, что за все 116 недель наблюдения за пациентом «не наблюдалось эпизодов гипогликемии и гипергликемии», а сахар в крови был в норме. Гипогликемия — состояние, при котором происходит снижение уровня глюкозы в крови до критических значений. Оно может приводить к нарушению работы головного мозга и внутренних органов, а на тяжелой стадии — привести к летальному исходу из-за гипогликемической комы. Гипергликемия — термин, которым обозначают высокое содержание сахара в крови. При гипергликемии может наблюдаться расстройство работы всех органов и систем: от пищеварительного тракта до сердца и сосудов.

До этого момента ни у одного человека в мире не получалось полностью излечиться от диабета. Можно было только поддерживать уровень сахара в крови в норме с помощью строгой диеты и программы тренировок. Поэтому случай, о котором рассказали ученые, может означать, что диабет можно вылечить без необходимости менять образ жизни.

Тем не менее для подтверждения эффективности этого метода «нужно проводить больше исследований», указывают ученые. Они также отмечают, что трансплантация стволовых клеток вряд ли подойдет людям с диабетом 1-го типа из-за сильной нагрузки на поджелудочную железу.