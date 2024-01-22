Приватизация в России породила «класс нищих собственников», исправить это помог бы сегмент арендного субсидированного жилья для малоимущих, считает председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Таким мнением он поделился с в разговоре с aif.ru.

Глава комитета предложил на добровольной основе забирать у малоимущих россиян квартиры из частной собственности в муниципальную. По его мнению, это благотворно повлияло бы на развитие экономики страны, поскольку после приватизации осталось большое число малообеспеченных собственников жилья, не имеющих средств на обслуживание и ремонт дома.

«Можно (на добровольной основе, за счет экономических стимулов) деприватизировать часть квартир, создать сегмент арендного субсидированного жилья — в первую очередь, для малоимущих. Да, владеть им будет муниципалитет, но он будет нести и всю ответственность за его содержание», — предлагает Широков.

По его словам, приватизация была «одной из самых больших ошибок 90-х, она породила огромный класс «нищих собственников», не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом».

Глава комитета считает, что при текущем уровне экономики 60% граждан должны жить в арендованном жилье, а не в собственных квартирах. Тем более, что у большинства населения нет достаточно средств для оплаты содержания жилой территории и оплаты услуг ЖКХ. При этом, Широков уверен, что установленные платежи сейчас минимальны, и их необходимо повышать для улучшения имущества.

«Средний по России платеж за содержание общедолевого имущества — 25 рублей за квадратный метр в месяц. Это копейки! А к чему приводит недофинансирование? Правильно, к деградации этого имущества. Платежи должны быть минимум в 4 раза выше, на уровне 100 рублей за «квадрат», — передает aif.ru слова Широкова.

Он также выразил обеспокоенность тем, что российские власти продолжают загонять «всех без разбора» в частную собственность с помощью ипотеки. По его мнению, для нормального содержания коммунальной инфраструктуры необходимо устанавливать единого собственника многоквартирного дома.