В нескольких районах Киева в результате взрывов обесточены «часть объектов и жилых домов», сообщил в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.

Первое сообщение о взрывах Кличко опубликовал в 4:36 мск, а затем — уже утром, в районе 8:30. Это коснулось, в частности, таких районов, как Подольский, Святошинский, Печерский, Облонский, Деснянский. По данным мэра, есть десятки пострадавших.

Киевская областная военная администрация (ОВА) заявила о ракетной атаке и работе ПВО.

Харьковская ОВА сообщила о взрывах в Харькове. По ее данным, было совершено четыре удара, в том числе по центральной части города. Пострадали 22 человека, 16 госпитализированы, утверждает администрация.

Страна.ua со ссылкой на местные паблики сообщила также о взрывах в Винницкой области. «Суспiльне» пишет о том, что взрывы были слышны и в Кропивницком (Кировоградская область).

Российское Минобороны пока произошедшее не комментировало.