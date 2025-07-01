В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии зарезал жену на глазах их маленького сына и спрятал тело в ящик дивана, сообщает официальный телеграм-канал городского главка Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

Все произошло в квартире на улице Севастьянова в городе Колпино (входит в состав Петербурга) вечером 30 июня.

«Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения <…> нанес своей супруге не менее 14 ударов ножом в область головы и шеи, после чего поместил тело женщины в ящик дивана. Свидетелем произошедшего стал их малолетний сын», — сказано в сообщении.

Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Как пишет канал 78, в полицию обратилась женщина из Владивостока и рассказала, что ее сын, живущий в Колпино, позвонил ей пьяный, и что она слышала, как в квартире плакал ребенок, твердивший, что его мама умерла. Прибывшие на место убийства сотрудники нашли тело с множеством колото-резаных ран и гематомами на руках и ногах.

«Удары наносились с такой силой, что клинок ножа был сломан. Все это, по словам ребенка, отец совершал на его глазах», — говорится в публикации.

По данным 78, задержанный был ранее судим за распространение наркотиков. Канал сообщает, что мужчина признал вину и назвал причиной убийства ссору. Ребенка направили в центр социальной помощи, позднее его заберет бабушка, которая вечером 1 июля прилетит из Приморья.