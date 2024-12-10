Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России клип Моргенштерна* и DJ Smash (Андрей Ширман) на песню «Новая волна», сообщила в телеграм-канале глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

По словам Лебедой, в клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии.

«Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями, как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие», — объяснила глава пресс-службы.

Иск о запрете клипа подала прокуратура «в защиту неопределенного круга лиц», суд зарегистрировал его в конце июля.

Лебедева также опубликовала видео с заседания, где судья говорит, что к анализу были привлечены специалисты, которые установили, что информация в клипе способна нанести вред психическому и нравственному здоровью несовершеннолетних, а кроме того, в нем транслируется идеология движения ЛГБТ**.

По ее словам, Роскомнадзор возражал против удовлетворения иска. «По техническим причинам», — добавила Лебедева.

Глава пресс-служба отметила, что Моргенштерн* или его представитель получили повестку в суд по почте.

«Жаль, конечно, никто не пришел. Хотя, не удивили. Не первая, так сказать, «звезда» в наших судах», — отметила она.

Адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин сообщил RTVI, что решение об обжаловании будет приниматься после получения и ознакомления с текстом документа.

Новая версия одноименного сингла DJ Smash «Новая волна» и клип вышли в 2021 году. На видео рэпер предстал в образе папы Римского. По сюжету якобы папа Римский собирает верующих на богослужение во время апокалипсиса. Однако священник, которого играет DJ Smash, дает ему таблетку, после которой в храме начинается вечеринка. В ролике Моргенштерн* раздевается в стенах церкви, прихожане целуются и прочее.

После выхода клипа Сергей Гаврилов, который тогда занимал пост председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений сообщил, что прокуратура Москвы отправила ролик на психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы установить, нет ли в нем оскорбления чувств верующих.

Клип также раскритиковали представители РПЦ. По словам замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, творчество Моргенштерна* и так достаточно провокационно, и переносить эпатаж в стены воображаемых храмов, в том числе и католических — это слишком.

«К сожалению, вызов культуре, принятый как творческое амплуа, закономерно заканчивается попытками издевательств над святынями. Святынями любых религий», — добавил он.

Минюст России внес Моргенштерна* в реестр иноагентов в мае 2022 года. Артист пытался оспорить это решение, но суд оставил его в силе.

В 2021 году рэпера оштрафовали на 100 тыс. руб. под административному делу о пропаганде наркотиков в клипах. В том же году он уехал из России. В 2022 году суд выписал ему аналогичный штраф по той же статье из-за татуировок.

В мае 2024 года на Моргенштерна* составили административный протокол из-за публикаций без маркировки «иностранного агента».

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** Движение признано экстремистскими и запрещено в России