КНДР осуществила неудачный запуск разведывательного спутника, из-за которого Япония днем 27 мая объявила ракетную опасность. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на космическое управление страны.

По информации ЦТАК, 27 мая Северная Корея запустила разведывательный спутник «Маллиген-1-1» с космодрома Сохэ. Во время полета в воздухе произошло ЧП — взорвалась первая ступень ракеты-носителя спутника, сообщил замдиректора Главного государственного управления по аэрокосмической технике. В результате пуск сочли неудачным.

Северокорейские специалисты допустили, что причиной осечки стала ненадежность элементов нового двигателя, сообщает ЦТАК.

Накануне береговая охрана Японии сообщила, что КНДР предупредила страну о планах запуска своего разведывательного спутника в период с 27 мая по 4 июня.

Вечером 27 мая японская система экстренного оповещения J-Alert зафиксировала ракетный пуск со стороны КНДР в сторону Японии — предположительно, Северная Корея направила в воздух баллистическую ракету. После этого власти японского города Окинава призвали местных жителей укрыться внутри зданий или в подземных помещениях. Вскоре предупреждение отменили.

По данным японского телеканала NHK, южнокорейское Объединенное командование начальников штабов около 22:44 по местному времени зафиксировало полет предполагаемой ракеты-носителя с военным разведывательным спутником КНДР. Снаряд, как передавало командование, направлялся в сторону Желтого моря из района Точханни.

Через несколько минут, как сообщал NHK, в небе произошла яркая вспышка, а позже снаряд распался на несколько частей. Спустя некоторое время специалисты обнаружили в северокорейской акватории обломки спутника.

В ноябре 2023 года КНДР провела успешный запуск разведывательного космического спутника «Маллиген-1» на орбиту. Однако эксперты сомневаются в работе летательного аппарата, поскольку он не передает сигналы.

Две предыдущие попытки запуска спутников — в мае и августе 2023 года — также обернулись для Пхеньяна неудачей.

В марте 2024 года в КНДР сообщили об успешном испытании двигателя для гиперзвуковых ракет. По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, развитие комплексов гиперзвуковых ракет так же важно, как и создание межконтинентальных баллистических ракет.