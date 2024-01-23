Роман Владимира Сорокина «Наследие» исчез из поиска онлайн-магазинов и маркетплейсов, в том числе, «Лабиринта», Ozon и Wildberries. На сайтах «Эксмо-АСТ», «Читай-города» и Book24 книгу до сих пор можно заказать. Другие произведения писателя на площадках доступны.

Телеграм-канал Mash 22 января сообщил, что «инициативная группа из коллег Сорокина по цеху и неравнодушных к русской прозе читателей собрала больше 1500 подписей с требованием провести проверку СК». По их мнению, в романе есть «пропаганда ЛГБТ*» и «пропаганда насилия над детьми».

«В стране СВО и выборы Президента. А продажи „Наследия“ Сорокина все набирают и набирают обороты. В этой литературе монстры руководители России, Китая и Белоруссии питают свои страны кусками человеческих тел», — заявила одна из авторов обращения, предпринимательница Ольга Ускова в своем телеграм-канале.

Содержание романа возмутило и священника Русской Православной Церкви Павла Островского. «Просто диву даюсь глубине дна, которое, судя по всему, еще даже и не прощупывается. В книге помимо чудовищного треша присутствуют сцены педофилии, где взрослый мужик насилует девочку, причем все описано в мельчайших подробностях. <…> У меня вопрос. А книжные магазины несут ответственность за то, что продают со своих полок? Про издательство я вообще молчу», — написал он в своем телеграм-канале.

В пресс-службе АСТ сообщили RTVI, что издательство не увидело в «Наследии» пропаганды нетрадиционных ценностей, однако решило отправить книгу на независимую экспертизу.

«Редакция в романе В. Сорокина „Наследие“ (2023) пропаганды нетрадиционных ценностей не усматривает. Книга снабжена маркировкой 18+, предписанной по закону. Для прояснения ситуации произведение направлено на независимую экспертизу”, — заявили в пресс-службе.

Прокомментировать отсутствие книги в продаже на некоторых интернет-площадках в АСТ не смогли.

О решении отправить новый роман Сорокина на экспертизу издательство также сообщило Ольге Усковой, отвечая на ее запрос.

«Автор, традиционно эпатируя и сгущая краски, рисует вымышленный мир, наполненный гротескным ужасом, подобным воплощенным кошмарам на картинах Иеронима Босха и Франсиско Гойи. <…> В связи с тем, что контент книги вызвал вопросы у Вас и Ваших подписчиков, издательством АСТ принято решение направить произведение на экспертизу Экспертного совета при Российском книжном союзе», — заявили там.

Ответ издательства предпринимательница назвала «панегириком в сторону Сорокина, который наследует традиции Босха» и «перекладыванием ответственности на „экспертов Книжного Союза“». Также Ускова отметила, что «не видела у Босха детской порнографии в исполнении русских, но экспертам из АСТ виднее».

Новый роман Сорокина, опубликованный в конце 2023 года, завершает трилогию о докторе Гарине, начатую повестью «Метель» в 2010 году и продолженную романом «Доктор Гарин» в 2021 году. Действие романа происходит в мире, пережившем ядерную войну. Сюжет книги строится вокруг Транссибирского экспресса, который вместо угля топят человеческими телами. Литературные критики называют это произведением одним из самых жестоких в творчестве писателя.

*движение признано в России экстремистским и запрещено