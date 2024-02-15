Бывший главный редактор французского еженедельника L’Express Филипп Грюмбах (1924 — 2003) оказался советским шпионом, сообщило само издание. По его данным, в течение 35 лет — с 1946 по 1981 год — журналист был агентом Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

Детали биографии Грюмбаха содержатся в документах из так называемого «архива Митрохина». Речь идет о материалах, которые в 1992 году вывез в Великобританию экс-сотрудник архива КГБ Василий Митрохин. Он долгие годы тайно копировал документы советской разведки, после чего вывез их на Запад, став перебежчиком.

Как напоминает радиостанция RFI, ранее благодаря архивным документам уже были разоблачены такие агенты советской разведки, как Роберт Липка (1945—2013), который работал в Агентстве национальной безопасности США, и британка Мелита Норвуд (1912—2005), передававшая Москве секретные документы на протяжении 40 лет.

По данным RFI, в «архиве Митрохина», который хранится в Кембриджском университете в Великобритании, нашлось упоминание о Филиппе Грюмбахе с указанием его года рождения и других данных.

«Грюмбах Филипп, 1924 года рождения, еврей, редактор газеты L’Express в Париже, журналист, близок к [французскому президенту Валери] Жискар д’Эстену, завербован в 1946 году», — сказано в материалах.

В другом документе содержится информация об агенте под кодовым именем «Брок», о ком также сказано, что он родился в 1924 году, по национальности еврей, гражданин Франции, «руководитель издания L’Express, сотрудничает с 1946 года».

«Имеет хорошие личные отношения с [министром] Эдгаром Фором, [президентом Франсуа] Миттераном, министром иностранных дел [Робером] Шуманом, [мэром Марселя Гастоном] Деффером и [политиком и сооснователем L’Express] Серваном-Шрайбером», — приводит RFI выдержку из документа.

Как отметило L’Express, описание не оставляет сомнений в том, что Грюмбах — это и есть человек под псевдонимом Брок.

Информация о журналисте стала известна еще в 1999 году, когда был опубликован первый том «архива Митрохина», отмечает RFI. В книге рассказывается о том, что «ведущую роль в активных мерах» против президента Франции Жискара д’Эстена (занимал пост в 1974-1981 годах) сыграл Брок, «один из наиболее ценных и старейших агентов», журналист с хорошими связями.

«Первоначально завербованный в 1946 году в качестве идеологического агента, через несколько лет “Брок” начал работать ради денег, чтобы увеличить свой доход журналиста и купить квартиру в Париже», — сказано в архивных документах.

Согласно документам, в середине 1970-х годов Грюмбаху платили более 100 тыс. франков в год (по нынешним меркам это примерно 125 тыс. евро).

«Архив Митрохина» свидетельствует, что история Грюмбаха — не единственная в своем роде. Согласно записям советского перебежчика, в известном французском информационном агентстве France-Presse были шесть агентов и два «конфиденциальных контакта», которых завербовали в период с 1956 по 1980 год, отмечает RFI.

Филипп Грюмбах умер в 2003 году в возрасте 79 лет. За время своей карьеры он работал не только в L’Express, но и в таких известных французских СМИ, как France-Presse (1946 — 1948), Liberation (1948 — 1949) и Le Figaro (1984 — 1989).