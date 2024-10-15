Госдума переносит обсуждение миграционной политики с участием вице-премьера Татьяны Голиковой и глав профильных министерств с ноября на весеннюю сессию. Об этом корреспонденту RTVI заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«Мы законы примем на этой неделе — пять штук по миграции, они вступают в силу с 1 января. И мы хотим посмотреть, как они заработают. В этой связи «правительственный час» переносится на весну», — сказал Морозов.

В сентябре Госдумы утвердила план проведения «правительственных часов» с 3 сентября по 29 декабря. В частности, 13 ноября парламентарии планировали обсудить «актуальные вопросы правоприменительной практики при реализации государственной миграционной политики».

Предполагалось, что обсуждение пройдет с участием вице-премьера Голиковой, главы МВД Владимира Колокольцева, главы Минтруда Антона Котякова, главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Проект постановления об отмене «правительственного часа» Госдума обсудит на заседании 17 октября.

На рассмотрении палаты парламента находится пакет законопроектов, регулирующих миграционную сферу. Первый законопроект предлагает считать отягчающим обстоятельством то, что преступник незаконно находится на территории России. Второй предлагает отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям.

Третья инициатива предполагает меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев. Одновременно вводится внесудебная блокировка интернет-ресурсов с предложениями о незаконных услугах для мигрантов. Пятый законопроект вводит полный запрет для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов у мигрантов.

Законопроекты внесли в Госдуму 250 депутатов из всех фракций во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.