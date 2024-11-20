Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 20 ноября провел ежегодную итоговую пресс-конференцию. Главу региона в частности спросили о его карьерных планах, о готовности области к зиме, об отношении к ударам вглубь России дальнобойными ракетами. Главное из ответов губернатора — в материале RTVI.

О масштабах разрушений в Белгородской области

На сегодняшний день более 38 тысяч домов и квартир разрушено, более 32 тысяч мы восстановили. Но опять — более 6 тысяч еще в работе. (…) Жители требуют быстрейшего восстановления этих 6 тысяч (…). Мы не сделали еще много по объективным причинам. Поэтому могу сказать об одном — работа была проведена огромная».

О возможности обострения ситуации в регионе

«Риски как были, так все они и сохраняются, это очевидно. С учетом, в том числе, и той информации, которую стали распространять международные СМИ».

О готовности области к зиме

«Ни для кого не секрет, что мы сейчас готовимся к тяжелой зиме. Когда не будет газа, когда не будет света, не будет возможности пожарных, спасательных машин выйти к жителям. Поэтому что мы сделали? Мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы. Будет солярка — значит, на дизельном топливе. Будет бензин — значит, на бензине. Не будет ничего — у нас есть дрова. Мы купили машины, РЭБ, детекторы, квадроциклы. Мы не сможем на 100% предугадать, что будет, но мы готовы к различным сценариям, у нас достаточно большой инструментарий, который позволяет реагировать на эту ситуацию»

О разрешении Байдена бить по России дальнобойными ракетами

«Все же ожидали этого. Сначала танки „Леопард“, потом F-16, потом ракеты — то есть, вот это давление Запада мы ощущали и понимали, что на F-16 ничего не закончится. Почему мы готовились всегда и сейчас готовимся только к ухудшению? Если будет хуже, мы должны быть к этому готовы».

О том, почему на домах Шебекино нет антидроновых сеток

«Это металлосварные конструкции, швеллера, которые нужно вынести метра на три-четыре по периметру дома и обвесить их сеткой. Но из-за зимы — снега и дождя — срок их жизни составит три-четыре дня. Они будут забиты снегом и от тяжести оборвутся. Поэтому ни по затратам, ни по исполнению это невыгодно».

О своем будущем в органах власти

“Я никогда не просил должность, мол, хочу куда-то идти, и этого не было и в прошедший год. В этом году, в прошлом году и три года назад, и четыре года назад ни одного предложения работы мне не поступало. Для меня этой темы не существует, поэтому вопрос как был, так и остается прозрачным. В подобной сфере управления я работаю с двухтысячного года, то есть 24 года уже. Свою позицию уже высказывал — руководитель и на уровне муниципальном, и на региональном не должен оставаться на одном месте не больше двух сроков”.