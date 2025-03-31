Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 890-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до четырех голов.

Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейбрз». Россиянин поразил ворота соперника в середине третьего периода. Также он отметился двумя результативными передачами.

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения. Встреча закончилась со счетом 5:8 в пользу «Баффало». Это поражение для «столичных» стало третьим подряд. До этого они уступили «Миннесоте Уайлд» (2:4) и «Виннипег Джетс» (2:3).

​​«Мы проиграли три раза подряд, и, возможно, хорошо, что это происходит сейчас, а не в плей-офф. Но нам просто нужно оправиться и найти способ выигрывать матчи», — прокомментировал Овечкин третье поражение «Вашингтона» подряд.

На счету 39-летнего Овечкина 890 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за карьеру. Ему осталось забить пять голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894).

В нынешнем сезоне Овечкин в среднем забрасывает 0,65 шайбы за игру — на счету российского нападающего 37 заброшенных шайб и 26 голевых пасов в 56 матчах.

Согласно обновленному прогнозу НХЛ, при сохранении текущей результативности нападающий «Вашингтона» побьет рекорд Гретцки 16 апреля, когда столичная команда сыграет в гостях против «Нью-Йорк Айлендерс». Если в этот день побить рекорд не удастся, у Овечкина будет шанс завоевать звание лучшего снайпера НХЛ в заключительном матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля (2:00 мск).

«Вашингтон» после 73 матчей набирает 103 очка и занимает первое место в таблице Столичного дивизиона. Следующий матч команда проведет против «Бостона» в гостях. Поединок состоится в ночь на 3 апреля по московскому времени. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть девять матчей.

После очередного проигрыша «столичных» Национальная хоккейная лига сменила логотип в своих социальных сетях на картинку, посвященную гонке Овечкина за рекордом Гретцки. На новом логотипе, выполненном в цветах «Вашингтона», изображен силуэт российского нападающего, празднующего заброшенную шайбу. Также на логотипе есть надпись: «Великая погоня. Алекс Овечкин».