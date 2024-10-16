Четверг, 17 октября, станет последним ненастным днем недели, когда нужно будет уделять особое внимание скоростному режиму на дорогах, после чего в Москву и Подмосковье постепенно будет возвращаться тепло. Об этом RTVI рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода будет улучшаться, потому что погоду уже будет определять периферия, а потом мы будем находиться вблизи центра антициклона. Завершающим ненастья днем будет завтра, потому что существенных осадков ночью уже не ожидается. Правда, в утренние часы местами возможен туман, поэтому видимость на дорогах будет ухудшаться», — сказала она.

По словам метеоролога, минимальная температура в Москве в четверг будет приближаться к климатической норме и составит 7-9 градусов, в то время как по области местами возможны заморозки до -1 градуса.

«На дорогах будет довольно сложно, потому что этот морозный туман может прилипать к поверхности. Где-то увеличится скольжение, нужно будет соблюдать скоростной режим», — пояснила она.

В пятницу, 18 октября, в столице ожидается погода без осадков, ночная температура — около ноля градусов.

«Дневная температура — в пределах 6-8 градусов, по региону — 3-8. Будет преобладать северный, северо-западный ветер, который будет нам подгонять более прохладный воздух», — отметила Позднякова.

Метеоролог отметила, что характер погоды начнет меняться в сторону повышения температуры в выходные дни.

«В выходные дни уже облачно с прояснениями, без осадков. Ночью будет больше прояснений, особенно в субботу. Минимальная ночная температура в Москве от -1 до 1 градуса, по области — возможно понижение до -3 градусов. Дневная температура в субботу — 9-11 градусов. Практически такой же она останется и в воскресенье», — сказала она.

Общее состояние погоды к концу недели Позднякова охарактеризовала как комфортное и благоприятное для отдыха.

«То есть, погода будет, в принципе, довольно комфортная, все-таки будет проглядывать солнышко. Не то, что оно будет сиять целый день на небе, оно уже будет проливаться сквозь облака. Атмосферное давление чуть выше климатической нормы, влажность — в пределах нормы, содержание кислорода в воздухе будет достаточным. Так что погода для отдыха будет вполне благоприятной», — заключила она.