С 2020 года состояние пяти богатейших людей увеличилось на 114% — с $405 млрд до $869 млрд. Самые обеспеченные люди планеты богатели со скоростью $14 млн в час, сообщает международная организация по борьбе с неравенством Oxfam в отчете Inequality Inc. За это же время 4,8 млрд человек стали беднее.

В Oxfam отметили, что тенденция сверхвысоких темпов роста богатства закрепилась за последние три года. По данным международной организации, богатство миллиардеров растет в три раза быстрее, чем темпы инфляции. При этом глобальная бедность остается на том уровне, на котором она была до пандемии коронавируса.

Если такая тенденция сохранится, то в ближайшие десять лет в мире появится первый триллионер, при этом человечеству понадобится еще 229 лет, чтобы искоренить бедность. Аналитики Oxfam называют такое неравенство «неслучайным». По словам временного исполнительного директора Oxfam International Амитабха Бехара, оно возникает из-за «бешеной власти корпораций и монополий».

«Вытесняя рабочих, уклоняясь от налогов, приватизируя государство и провоцируя разрушение климата, корпорации направляют бесконечные богатства своим сверхбогатым владельцам. При этом они также передают и власть, подрывая наши демократии и права. Ни одна корпорация или частное лицо не должны обладать такой властью над нашей экономикой и нашей жизнью — если быть точным, никто не должен обладать миллиардом долларов», — подчеркнул он.

По подсчетам Oxfam, в семи из десяти крупнейших корпораций мира пост генерального директора или главного акционера занимает миллиардер. Суммарно стоимость этих корпораций составляет $10,2 трлн, что превышает совокупный ВВП всех стран Африки и Латинской Америки, отмечают в международной организации.

Кроме того, Oxfam указывает, что за год до июня 2023 года 148 крупнейших корпораций мира получили $11,8 трлн общей чистой прибыли, что на 52% больше, чем в среднем за период с 2018 года по 2021 год. Таким образом, их сверхприбыль выросла почти до $700 млрд. Международная организация подчеркивает, что на каждые $100, полученные 96 крупнейшими корпорациями в период с июля 2022 года по июнь 2023 года, $82 были выплачены богатым акционерам.

При этом 69,3% всего мирового дохода и 74,2% доходов миллиардеров приходится на долю богатых стран Глобального Севера (Австралия, Япония, Израиль, а также страны Европы и Северной Америки), хотя там проживает всего 21% населения планеты.

«Монополии вредят инновациям, уничтожают рабочих и малый бизнес», — заявил Бехар.

За инфляцией не успевает и заработная плата рядовых сотрудников многих компаний. Согласно отчету, почти 800 млн работников за последние два года потеряли $1,5 трлн, что эквивалентно 25 дням отсутствия зарплаты для каждого из них.

Oxfam также указывает, что людям во всем мире все чаще приходится работать большее количество часов, причем часто за низкую зарплату и в нестабильных рабочих местах. Для сравнения: женщине, работающей в сферах здравоохранения или социального обеспечения, необходимо 1200 лет, чтобы заработать столько же, сколько получает за год генеральный директор компании, входящей в топ-100, утверждают аналитики Oxfam.

Какие способы решения проблемы предлагает организация

Чтобы сократить степень неравенства, Oxfam предлагает вмешаться правительствам. По словам Бехара, они должны повлиять на разрушение монополий, а также «расширить права и возможности рабочих, обложить налогом огромные прибыли корпораций и, что особенно важно, инвестировать в новую эру общественных товаров и услуг».

Один из способов, как считают в Oxfam, — воссоздать динамичное и эффективное государство, которое будет противостоять чрезмерной власти корпораций. Под этим тезисом подразумевается, что правительства должны обеспечить всеобщее медицинское обслуживание и образование, а также изучить возможности предоставления населению товаров и услуг в различных сферах — от энергетики до транспорта, отмечает Oxfam.

Еще один метод — ограничение власти монополий. Для этого необходимы «разрушение монополий и демократизация патентных правил», утверждает в международной организации.

«Это также означает принятие законов о прожиточном минимуме, ограничение зарплаты руководителей компаний и введение новых налогов на сверхбогатых и корпорации, включая постоянные налоги на богатство и сверхприбыль», — говорится в отчете Oxfam.

Согласно подсчетам организации, налог на богатство миллионеров и миллиардеров мира мог бы приносить $1,8 трлн в год.

Кроме того, Oxfam предлагает переосмыслить принципы ведения бизнеса. «Если бы всего 10% американских предприятий принадлежали работникам, это позволило бы удвоить долю богатства беднейшей половины населения США», — считают в организации.