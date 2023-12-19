Пик потепления придется на вторник и среду, 19 и 20 декабря, а затем температура будет постепенно снижаться. Об этом рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ближе к Новому году погода стабилизируется, говорит он.

«Оттепель будет до выходных [23-24 декабря] включительно — такой сырой, слякотный характер условий. Ночью около нуля, днем слабый плюс, осадки в смешанной фазе. Но, тем не менее, сегодня, максимум завтра — это пик потепления, потому что потом постепенно температура будет на полградуса, на градус снижаться», — сообщил Тишковец.

По его словам, дожди «в чистой фазе» еще возможны в течение среды, 20 декабря. Затем будут осадки в смешанной фазе, но преимущественно «твердый снег».

В целом, погода сейчас «мартовская», оценил метеоролог. «Это действительно так, потому что среднесуточная температура +2 градуса — это эквивалент 29-30 марта. То есть у нас мартовская погода, ну и на улице настоящий дождь, под которым можно без зонтика промокнуть», — сказал он.

Тишковец особо предупредил об опасности падения сосулек с крыш, что в некоторых местах, включая Воронеж и Санкт-Петербург, уже привело к гибели людей.

«Сход всяких снежных групп, сосулек — он сохранится в течение недели. Под крышами лучше не ходить, поглядывать вверх. Сосули — это опасная вещь. Одна килограммовая сосулька, падающая с четвертого этажа, такой же энергией обладает, как пневматические пули из крупнокалиберной винтовки. Пробивает голову. Очень опасная эта история, поэтому нужно обходить от греха подальше все эти крыши, кровли и так далее», — подчеркнул он.

Когда вернутся холода

«Похолодание начнется только на следующей неделе, где-то на границе между воскресеньем и понедельником. Температура начнет уходить в отрицательный сектор, ну и дальше вернется в рамки положенной климатической нормы», — рассказал Тишковец.

На вопрос о том, какой погоды ждать москвичам на Новый год, синоптик напомнил, что впереди еще почти две недели и забегать так далеко вперед прогнозисты не берутся.

«Но если в целом, мне кажется, что мы все-таки уйдем от этой оттепели и слякоти. Ближе к Новому году ситуация стабилизируется, и мы встретим его с “русской зимой”. Какие это будут цифры по осадкам, по температуре — сейчас лучше не говорить. Это лучше спрогнозировать дней за пять, максимум семь. Но тенденция такая — что, так или иначе, может качнуться маятник в сторону минусов», — подытожил Тишковец.