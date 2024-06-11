В Москве во вторник, 11 июня, и ближайшие два дня количество осадков за сутки будет близко к рекордным значениям, сообщила RTVI главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она рассказала, когда в регион вернется сухая комфортная погода.

«Дождливыми будут сегодняшний день и следующие двое суток, причем дожди такие будут ливневого характера, местами сильные, с грозой, даже не исключен град. То есть нам нужно пережить 12 и 13 число», — сказала синоптик.

По ее словам, за вторник, среду и четверг (11-13 июня) местами может выпасть от половины до месячной нормы осадков. При этом температура воздуха остается выше климатической нормы.

«Ночная температура будет в пределах 15-17 градусов, дневная температура завтра [12 июня], пока мы будем в теплом секторе, в Москве 25-27. А потом температура будет пониже — 13-14 июня где-то 22-25 градусов», — поделилась прогнозом Позднякова.

В выходные ночи станут прохладнее, но днем температура останется выше климатической нормы и обойдется без дождей.

«Спешу обрадовать, что в субботу и воскресенье уже осадков не ожидается. Температура по региону ночью будет в пределах 10-15 градусов, то есть чуть ниже, чем накануне, в Москве 12-14 градусов. Дневная температура по региону 22-27, в Москве это будет 23-25 градусов», — рассказала ведущий специалист «Метеоновостей».

Она добавила, что хотя ветер в выходные будет дуть с северо-запада, погода будет «вполне комфортная для отдыха». «И солнышко, и ветер немножко подсушат почву, землю, траву от тех дождей, которые будут приниматься сегодня и в ближайшие двое суток», — заключила Татьяна Позднякова.

Ранее она предупредила в своем телеграм-канале, что вероятность дождя в Москве, местами с грозой и даже градом, сохранится во вторник, 11 июня, до 21 часа. За минувшую ночь на ВДНХ выпало 10 мм дождей, так что месячная норма осадков оказалась перевыполнена. Самым сильным был дождь в Наро-Фоминске, где выпало 12 мм осадков.