Москвичи смогут отдохнуть от жары начиная с пятницы, 19 июля, и далее до конца месяца, рассказал RTVI руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

По его словам, в среду, 17 июля, предстоит еще один жаркий день, 30-32 градуса и без осадков. В четверг прогнозируются дожди и начало понижения температуры.

Осадки в столице не будут повсеместными, дал понять синоптик.

«Дело в том, что летние осадки очень мозаичны по своей структуре — где-то густо, где-то пусто. То есть очень пестрая картина с осадками. Они придут в четверг, кое-где ливни могут быть сильными. Это будет первый шаг к ослаблению жары за счет дождей и гроз», — пояснил Шувалов.

Потом «ситуация успокаивается и становится более прохладно», продолжил он.

«Начиная с пятницы дневная температура ожидается уже 21-26 градусов. К этому будут примешиваться коротенькие дожди. Установится погода, которая очень близка к обычной для этого времени года, то есть к средним климатическим значениям», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал в своем телеграм-канале, что во вторник, 16 июля, в Москве местами пройдут короткие дожди, а температура останется на 5-6 градусов выше нормы — до +31.