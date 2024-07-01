Жара выше 30 градусов в Москве только началась, по предварительным расчетам, она может продлиться более двух недель. Об этом сообщил RTVI в понедельник, 1 июля, ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

«Жара — это и есть 30 градусов и выше. В отдельные дни может быть понижение температуры чуть ниже 30. В частности, такой сценарий не исключается в предстоящие выходные [6-7 июля]», — сказал он.

Ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова подтвердила RTVI, что жаркая погода будет в столице «практически всю первую декаду» месяца.

По ее словам, в предстоящие рабочие дни, 2-4 июля, температура будет рекордной или близкой к рекордным значениям.

«Завтра [во вторник, 2 июля] будет +30…32 градуса. Рекорд для 2-го числа это +31,9 градуса в 1890 году. В последующие дни мы ждем температуру +32…34, а это значит, что тоже возможны рекорды, потому что для 3-го июля рекорд +32,2 был зафиксирован в 1917 году, а для 4-го числа 33,7 градуса в 1938 году», — рассказала Позднякова.

О том, что июль в Москве начнется с жары, которой не было более 100 лет, также говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптиков, небольшое понижение наиболее вероятно в субботу и воскресенье, когда «температура будет не 32-34, а 28-29 градусов».

Как предупредил Леонид Старков, во второй половине недели повысится вероятность ливней и гроз. Татьяна Позднякова призвала быть «предельно осторожными» в пятницу, 5 июля.

«[Перед выходными] мы ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта, с которым могут быть довольно сильные грозовые дожди и шквалистое усиление ветра, потому что на такую жару, когда идет холодный атмосферный фронт, он проявляет максимальную активность», — пояснила метеоролог.

Она добавила, что прогнозы еще будут уточняться. «Будем надеяться, что рекорды хотя и состоятся, но они не будут продолжительными, и будет все-таки какая-то пауза в этом периоде жаркой погоды», — заключила Позднякова.

Как пережить жару: советы врача

Врач-невролог Павел Хорошев дал советы, как пережить жару без вреда для здоровья — нужно избегать активного солнца, пить как можно больше воды и постоянно восполнять уровень калия, который человек теряет с потом, передает Инфо24.

«Потери калия нужно компенсировать, потому что в противном случае можно погибнуть совершенно здоровым от остановки сердца. <…> Нужно есть бананы, то есть два-четыре банана — это более чем достаточно, чтобы компенсировать потерю калия даже если вы выпиваете 10-15 литров воды. <…> Либо это можно делать с помощью лекарственных препаратов, которые являются скорее биологическими добавками», — сказал медик.

Он подчеркнул, что летом в жару нужно пить больше воды, чем в другие сезоны, и количество увеличивается в зависимости от объема и интенсивности работы. В офисе с кондиционером рекомендуемая норма воды доходит до 3,5 литра в день, а при активной работе на воздухе, например курьером, может потребоваться до 12-15 литров, заявил Хорошев.

Работу на улице в жаркий период желательно ограничивать промежутками до 10 часов утром и после 16-ти вечером, отметил врач. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно тем, для кого особый риск составляет сокращение объема циркулирующей крови, он напомнил о необходимости избегать лишних нагрузок.