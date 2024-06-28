Июль в Москве начнется с жары, которой не было более 100 лет, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в ближайшие пять дней температура будет держаться на уровне +27-34 градусов.

Пик жары, по оценкам Тишковца, может быть достигнут во вторник, 2 июля. В этот день температура в столице может подняться до +34.

«Этот день <…> претендует на рекорд, превзойдя показатели 1890 года, когда было +31,9», — рассказал синоптик.

В понедельник, 1 июля, пик жары может дойти до +30—33 градусов, побив рекорд 1898 года (+32,6 градуса). Вечером 3 июля москвичей ждут ливни с грозой, при этом днем температура поднимется до +33. «Она тоже может побить рекорд 1917 года в +32,2 градуса», — указал ведущий специалист «Фобоса».

Также москвичей ожидают тропические ночи, при которых температура сохраняется на уровне +15-20 градусов. Наибольшая температура поверхности воды будет на реке Ока у Серпухова — +23 градуса, на остальных реках — +14—21. «Благодаря жаре температура воды повысится еще на градус-два», — добавил синоптик.

Он уточнил, что оставшиеся дни июня в Москве также будут жаркими. В пятницу, 28 июня, температура воздуха может достигать +30 градусов, а в выходные она будет подниматься до +29—32 градусов. При этом могут быть дожди, отметил синоптик.

О том, что в первые дни июля в Москве ожидается жара, также сообщила в разговоре с РБК специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы ждем, что с первых чисел июля в Москве температура воздуха достигнет отметки +30 градусов и даже превысит +30 градусов. Не исключено, что 2 июля в Москве температура приблизится к абсолютному максимуму либо что абсолютный максимум будет перекрыт», — сообщила она.

Позднякова пояснила, что теплый воздух по периферии антициклона поступает практически с Балкан. «И этот и без того жаркий воздух при условиях ясного неба и длинного светового дня еще раскалится, температура достигнет рекордных значений», — добавила она.

Ранее о возвращении в Москву 30-градусной жары сообщил RTVI научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его прогнозу, в первые дни июля температура в Московском регионе составит +28-33 градуса. Кроме того, жаркая погода будет сохраняться и ночью.