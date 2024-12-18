Нижняя палата парламента Чехии одобрила поправку, которая предлагает предоставлять живущим в стране россиянам чешское гражданство только при условии отказа от российского паспорта. Об этом сообщает издание Denik N.

Поправка была внесена в законопроект, посвященный продлению временной защиты беженцев из Украины. Документ также вводит новое уголовное преступление — несанкционированную деятельность в интересах иностранной державы. За это предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет. Инициативу одобрили 99 из депутатов из 177 присутствовавших на заседании, 78 проголосовали против.

Ожидается, что в начале января законопроект рассмотрит Сенат, после чего его должен подписать президент Чехии. Таким образом, закон вступит в силу ориентировочно в начале февраля, предположил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Изначально планировалось, что он заработает с 1 января 2025 года. Норма будет действовать «до нормализации отношений с Россией», сообщало МВД республики.

Поправка о новом порядке выдачи гражданства россиянам предполагает, что заявители и России могут претендовать на чешские паспорт только если откажутся от российского гражданства и подтвердят это документально. Тех, кто уже является гражданином Чехии, поправка не касается.

Парламентская оппозиция раскритиковала поправку о гражданстве, назвав ее дискриминационной и основанной на принципе коллективной вины. Сторонники поправки считают, что эта мера должна способствовать защите интересов Чехии в области безопасности и внешней политики, тем самым «ограничивая влияние России» в республике, передает телеканал ČT24.

«По сообщениям всех наших спецслужб, ситуация с безопасностью в Чехии меняется. Действия России представляют для нас определенную угрозу безопасности. Устранение этих угроз — не дискриминация, а обязанность», — заявил изданию Seznam Zprávy глава МВД Чехии Вит Ракушан.

В ведомстве объясняли, что получение чешского гражданства дает возможность устроиться на госслужбу или в органы безопасности страны, а это предполагает получение доступа к конфиденциальной и секретной информации. Кроме того, статус гражданина Чехии влечет за собой обязанности, включая военную службу.

«В случае более масштабного вооруженного конфликта с Россией и пополнения рядов армии Чехии лицами с чешским и российским гражданством также возникнет риск утечки секретной информации или прямой помощи противнику», — заявили в МВД республики.