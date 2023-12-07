Бизнесмен и бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского с требованием вернуть украинское гражданство. Об этом пишет «Страна.ua».

Коломойский считает указ Зеленского о лишении бизнесмена гражданства Украины противоправным и требует отменить его. Слушание дела проходит в Верховном суде Украины, отмечает «Страна.ua».

О подаче Коломойским иска с требованием вернуть ему гражданство украинские СМИ сообщили в конце ноября. Как писал УНИАН, адвокаты предпринимателя требуют отменить соответствующий указ Зеленского от 18 июля 2022 года (в тот же период в украинских изданиях появились публикации о лишении Коломойского украинского гражданства). В качестве третьего лица по иску защита бизнесмена просит привлечь Государственную миграционную службу Украины.

После того, как в сентябре 2023 года Коломойского заключили под арест, в офисе украинского президента сообщили, что бизнесмен является гражданином Израиля и Кипра, а не Украины. Сам предприниматель заявлял, что не получал уведомления от миграционной службы о лишении гражданства.

Как пишет «Страна.ua», на заседании суд попросил Коломойского объяснить, почему он обратился с иском только через полтора года после подписания президентского указа. Бизнесмен ответил, что узнал об этом в сентябре 2023 года из документа о мере пресечения. Коллегия судей сочла озвученную Коломойским причину недостаточным аргументом, «поскольку указ президента освещался в СМИ, а потому срок обращения Коломойского в суд был объективно пропущен».

Украинский портал ЛИГА уточняет, что в соответствии с законодательство срок обжалования указа составляет шесть месяцев.

Суд постановил оставить исковое заявление Коломойского без движения. Бизнесмену дали 10 дней для устранения недостатков. За этот срок он должен предоставить «более весомую причину» для удовлетворения своего требования.

Коломойский проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве и отмывании «имущества, полученного преступным путем» (максимальное наказание по каждой из статей — 12 лет лишения свободы). По версии следствия, в 2013—2020 годах бизнесмен вывел за границу более 570 млн гривен при помощи подконтрольных ему банковских учреждений. Коломойский не признает вину. В конце ноября суд продлил арест бизнесмена до 26 января 2024 года с возможностью выйти под залог в размере 3,7 млрд гривен.