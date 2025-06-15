В деревне Куньголово под Тосно Ленинградской области 15 июня начался крупный пожар на полигоне твердых отходов «Экоплант». О возгорании на площади 1200 квадратных метров сообщила пресс-служба правительства региона.

По ситуации на 18.30 мск нет информации о погибших и пострадавших. МЧС по Ленинградской области сообщило, что о возгорании стало известно в 13.48.

Полигон «Экоплант» находится в федеральной собственности, данные о ЧП были направлены в Росприроднадзор. Генеральный директор ООО «ЭКОПЛАНТ» Игорь Храбров утверждает, что пожар удалось потушить. На полигоне наблюдается лишь белый дым, по словам Храброва это пар.

Специалисты химико-радиометрической лаборатории сообщили, что по данным замеров уровень опасных веществ в воздухе не превышает допустимых норм. Информацию официально подтвердила пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Природоохранная прокуратура держит ситуацию с загоревшимся «Экоплантом» под особым контролем. Как отмечает издание 78.ru, компания-оператор полигона не в полной мере соблюдала требования природоохранного и санитарного законодательства. Прокуратура назначила мероприятия по устранению выявленных нарушений. В отношении ООО «Эко Плант» в настоящее время уже находится на рассмотрении исковое заявление от природоохранной прокуратуры с требованием приостановить деятельность предприятия до завершения работ по реконструкции полигона, направленных на увеличение его мощностей. Следующее судебное заседание по этому вопросу запланировано на 7 июля 2025 года.