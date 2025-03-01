В Орске Оренбургской области отменили выступление игроков команды КВН «Уездный город» из-за записанного ими видео с осуждением российской военной операции на Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщил орский мэр Артем Воробьев.

«Получаю от вас сообщения, в комментариях и в личку, в которых вы интересуетесь: насколько уместно выступление, в одном из ресторанов нашего города, двух вышедших в тираж комиков из команды КВН “Уездный город”, отметившихся распространением недостоверной информации о СВО? Мое личное мнение — абсолютно неуместно!» — поделился градоначальник.

Выступление КВНщиков из «Уездного города» должно было состояться 8 марта в орском клубе «Султан». Его представитель подтвердил изданию «Подъем», что в праздничный вечер выступит другой комик — Амир Гурбанов.

«У нас “Уездный город” отменяется в связи со сложившейся ситуацией, которая произошла. Слышали, наверное? К сожалению, были вынуждены отменить», — поделились в «Султане».

Игрок «Уездного города» Сергей Писаренко заявил «Подъему», что не в курсе ситуации и «еще не узнавал, что там». По его словам, организаторы объяснили отмену концерта тем, что «не собрался зал» из-за высокой стоимости билетов. Их цена, по данным «Подъема», доходила до 7,5 тысячи рублей.

«У нас шли спектакли в Нижнем Новгороде. Ресторан на 150 мест, они пытались собрать, но какую-то цену билетов большую поставили и всего 30 билетов продали», — рассказал КВНщик.

Писаренко считает, что отмена их концерта из-за «выступления против СВО» — это недоразумение или провокация, поскольку они с командой перечисляют доход со спектаклей в помощь участникам военной операции:

«Мы вчера после спектакля перечислили деньги ребятам 7-му батальону на СВО всей труппой. Обращение записали. Я думаю, что это какое-то недоразумение или провокация. Нам вчера из батальона писали, что нас хотят представить к наградам за то, что мы помогаем. Среди мэров бывают разные ребята».

Некий пользователь Telegram с ником Sergey Pisarenko и фотографией Сергея Писаренко на аватарке написал в комментариях к голосованию в канале мэра Орска, что «Уездный город» — это «всегда были и есть российские парни», «профессионалы и патриоты», «кандидаты наук, настоящие звезды КВН», которые «отслужили в армии и долг Родине отдали», а теперь «помогают нашим воинам, перечисляют деньги батальону “Южноуралец”». Автор комментария добавил, что средства с концерта в Орске тоже должны были поступить бойцам, а недоброжелатели пытаются «лишить их этих денег».

СМИ предположили, что причиной «идеологических претензий» к игрокам команды «Уездный город» стал видеоролик, который Писаренко и его напарник Евгений Никишин записали вскоре после начала СВО. На записи, которая широко распространилась в соцсетях, КВНщики осуждали действия российских властей. Впоследствии они пояснили, что сняли этот ролик по принуждению со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), когда находились в стране на гастролях.

Издание 56orb.ru напоминает, что Писаренко и Никишин ездили на Украину сниматься в юмористическом телешоу. КВНщики заявили, что при выезде из страны пограничная служба сдала их полиции, а та заставила «буквально под дулом автомата сказать несколько слов против спецоперации».