Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов принес извинения за действия чеченца, который заехал на автомобиле на пляж в Мариуполе. Видеообращение с извинениями Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канале.

Командир «Ахмата» осудил действия мужчины, проехавшего по мариупольскому пляжу, назвав его «недочеченцем» и «недомужчиной». По мнению Алаудинова, «настоящий чеченец» не заехал бы туда «в таком формате».

«Я прошу прощения за этих недомужчин. К сожалению, такие у нас тоже есть. <…> Я извиняюсь перед теми, кого они оскорбили», — заявил генерал-майор.

«Как командир интернационального спецназа «Ахмат» выражаю искренние извинения всем, кто был оскорблен и претерпел неудобства», — написал он.

Поведение водителя, устроившего конфликт на пляже, не соответствует принятой в Чечне концепции развития, добавил Алаудинов. По его мнению, мужчина не повел бы себя таким образом, если бы имел опыт участия в боевых действиях на Украине.

«Определенно могу сказать, что если бы это «лицо» участвовало в освобождении от нацистов населенных пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы», — отметил командир «Ахмата».

Алаудинов заявил, что «перекинул» информацию об инциденте руководству Чечни и пообещал «реакцию» на произошедшее в ближайшее время. По его словам, действия чеченца получат надлежащую оценку, а также будут сделаны «суровые выводы».

Комментируя конфликт на пляже в Мариуполе, генерал-майор призвал не судить обо всех чеченцах по национальному признаку и по поведению одного конкретного человека, отметив, что «среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди».

Видео, на котором семья из Чечни паркует свой белый Lexus на пляже в Мариуполе, 18 июля опубликовал телеграм-канал «Mash на Донбассе». На кадрах видно, что автомобиль был припаркован в зоне отдыха возле воды. По данным Mash, посетители пляжа попросили водителя внедорожника убрать машину с пляжа, однако тот отказался это сделать и устроил драку.

По информации «Mash на Донбассе», владелец Lexus является учредителем строительной фирмы ООО «Вокстрой», зарегистрированной в Грозном, а автомобиль оформлен на его мать.