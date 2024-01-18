Командующий 4-й дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий признан виновным в получении особо крупной взятки, приговорен к штрафу в размере 2,6 млн рублей и освобожден, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с процессом источники.

Уголовное дело, возбужденное в отношении военного по ч. 6 ст. 290 УК России, рассматривалось 235-м гарнизонным военным судом Москвы в особом порядке, с учетом того, что подсудимый заключил сделку со следствием. Генеральское звание и многочисленные награды Беляцкому сохранили.

«После исполнения судебного решения он вполне может вернуться в вооруженные силы и отправиться в зону проведения СВО, где специалисты в области ПВО пользуются большим спросом», — отмечает «Ъ».

Из материалов дела следует, что подсудимый и командующий 1-й армией ПВО особого назначения генерал-майор Константин Огиенко получили от главы общественной организации «Надежда» Антонины Климовой 0,5 млн рублей в качестве взятки.

По версии следствия, это была лишь первая часть общей суммы, которая должна была составить 30 млн рублей. За эти деньги Беляцкий и Огиенко обещали Климовой, что земли Министерства обороны в Лобне (ближнее Подмосковье) будут выделены под строительство дач для ветеранов военной службы. Организовать это они якобы планировали при посредничестве военнослужащего, имя которого не называется.

Климова, как ранее писал «Ъ», собрала деньги на взятку с организаций и граждан, пообещав им предоставить землю в Лобне под жилищное строительство. Следствие считает, что большая часть взятки должна была достаться Огиенко. Показания об этом, по данным «Ъ», дал арестованный в сентябре Беляцкий в рамках сделки со следствием, которую заключил с московским городским военным прокурором Валерием Неко. В условия также входило частичное признание вины и раскаяние.

Огниенко с 2021 года он возглавляет армию, в состав которой входят две дивизии ПВО и одна дивизия ПРО, радиотехнический узел загоризонтального обнаружения воздушных целей и другие части. Соответственно, генерал-майор являлся непосредственным начальником Беляцкого. В результате на него завели дело по статье о покушении на взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 30 УК России), отстранили от должности и поместили под арест в СИЗО до 27 февраля. Вину генерал-майор не признал, утверждая, что его «оговорили».

Остальные двое фигурантов — Беляцкий и Климова — находились под домашним арестом. Руководительница «Надежды» и Огиенко уже ознакомились с материалами уголовного дела, состоящего из полутора десятков томов, поэтому вскоре оно будет передано на утверждение в Главную военную прокуратуру, утоячняет «Ъ».

Издание предполагает, что судебные процессы над обоими фигурантами пройдут так же оперативно, как и в случае с Беляцким, поскольку каждому вменяют всего по одному эпизоду. В связи со вскрывшимися в ходе следствия обстоятельствами СКР и Минобороны проводят инвентаризацию земель, закрепленных за Первой армией ПВО, которая защищает небо над московским регионом.