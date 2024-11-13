Командир одной из разведывательных групп батальона спецназа «Ахмат» Аид получил ранение в ходе выполнения боевой задачи и находится на лечении в госпитале, сообщается в телеграм-канале группы.

«Ахматовцы» уточнили, что Аиду требуется «серьезный покой». «В связи с полученным ранением в ходе боевой задачи и оказанием госпитальной помощи, командир группы Аида СпН “Ахмат” в ближайшее время будет не на связи. Просьба не беспокоить Командира по всем кадровым и иным вопросам»,— сказано в сообщении.

В октябре Аид рассказывал ТАСС, что его разведывательная группа участвует в боевых действиях против украинских военных в Курской области. По словам командира, под его началом в группе служат разведчики, штурмовики, снайперы, артиллеристы и операторы дронов. Аид уточнял, что бойцов в группу набирают с опытом — уже воевавших, из ЧВК «Вагнер», морпехов или спецназа. «И собралась довольно достойная сильная команда, которая себя проявила на многих направлениях», — утверждал командир.

Группа была создана в 2022 году на базе 54-го добровольческого полка как разведывательная рота. Потом бойцы служили в 85-й бригаде разведки и в отряде «Шторм» 4-й бригады, но уже больше года входят в состав спецназа «Ахмат».

Объясняя смысл своего боевого позывного, Аид говорил, что получил его в наследство от своего наставника. «Раньше у меня был другой позывной. Давным-давно, еще до СВО. Поэтому просто следуем наследию, так сказать», — поделился командир.

Курское направление Аид считал наиболее сложным из-за высокой интенсивности боев, называя происходящее там «режимом мясорубки 24 на 7».