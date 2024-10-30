В Санкт-Петербурге, Подмосковье, Красноярском крае, а также в Иркутской и Архангельской областях задержаны подозреваемые в организации экстремистского интернет-сообщества, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Свердловской области. По информации «Коммерсанть-Урал» («Ъ»), речь идет о сообществе «Анти пытки» (Anti Pytki), которое позиционирует себя как правозащитную группу.

Согласно данным Свердловского СК, задержанные стали фигурантами уголовного дела по статье об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК) и вовлечения лиц в его деятельность (ч. 1.1 ст. 282.1 УК). Максимальное наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2023 году было создано интернет-сообщество, в рамках которого в соцсетях и на канале видеохостинга размещалась информация, направленная на возбуждение социальной ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов и других категорий граждан. Из-за этих публикаций заключенные применяли насилие против других осужденных и арестованных, полагают в СК.

Следствие планирует ходатайствовать в суде об аресте фигурантов, отметили в региональном СУ СК.

Ведомство также опубликовало видео с задержанием подозреваемых. Судя по кадрам, среди них есть две девушки и молодой человек. Сколько всего подозреваемых фигурирует в деле, в СК не сообщили. Также ведомство не раскрыло имена задержанных и название интернет-сообщества, которое считают экстремистским.

«Ъ-Урал» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что всего задержано не менее семи человек. Они находились в Северодвинске и Коряжме (Архангельская область), Норильске (Красноярский край), Тулуне и Усолье-Сибирском (Иркутская область), Санкт-Петербурге и Москве.

По информации издания, подозреваемые создали телеграм-канал «Анти пытки», где «размещали тексты, разжигающие ненависть к правоохранителям». Как пишет «Ъ», для вовлечения в сообщество фигуранты использовали «идеологию движения АУЕ*».

Собеседник «Ъ-Урал» рассказал, что принцип работы экстремистского движения заключался в выборе жертвы из числа осужденных — этого человека объявляли «гадом» и подвергали физическому насилию со стороны других заключенных.

Видео с издевательствами над другими арестантами обвиняемые отправляли модераторам канала, добавил источник издания. По его словам, избиениям подвергались арестанты, которые находились на лечении в медицинских палатах.

На территории Свердловской области выявлено шесть эпизодов преступной деятельности заключенных, сказано в публикации. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК (побои) и по ст. 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Реакция создателя проекта «Анти пытки»

В то же время администратор телеграм-канала «Анти пытки» Роман Ругевич выразил недоумение в связи с информацией о задержании якобы членов его команды. Ругевич опубликовал пост, в котором заявил, что ни он сам, ни его единомышленники «не создавали и не участвовали в какой-либо экстремистской деятельности».

«Ни один координатор или администратор нашего Тг-канала не был задержан или арестован. Очевидно, что спецслужбы России в попытке дискредитировать нашу миссию рандомно задержали каких-то людей с целью шантажа, склонения к сотрудничеству и оговору меня и моих коллег», — говорится в канале «Анти пытки».

Ругевич также отметил, что создавал «Анти пытки» как правозащитный проект «с целью помощи людям в защите прав человека и для борьбы с пытками и садистами» в СИЗО и колониях Иркутской области. Он утверждает, что участники группы «Анти пытки» «собирали информацию о внутрикамерных агентах и капо», а также «деанонимизировали садистов» и якобы «их кураторов в спецслужбах».

В беседе с «Медиазоной»** Ругевич отметил, что уголовное дело связано с его проектом, но сами задержания не имеют отношения к его деятельности.

В конце 2023 года Ругевич сообщал, что получил статус беженца во Франции. По данным силовиков, сейчас он находится именно там, пишет «Ъ-Урал».

* движение признано экстремистским и запрещено в России

** внесено Минюстом в реестр иноагентов