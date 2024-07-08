Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект о штрафах за нарушение требований к содержанию домашних животных, передает корреспондент RTVI.

Проект был внесен Мособлдумой еще в декабре 2021 года. Он предполагает поправки в КоАП и предусматривает, в частности, наказаниеза выгул собак без поводка.

Согласно законопроекту, для граждан будет введен штраф до 1,5 тыс. руб., для ИП — до 5 тыс. руб. За повторное нарушение штраф составит для граждан до 3 тыс. руб, для ИП — до 10 тыс. руб.

В России действует закон об ответственном обращении с животными, и им установлены требования к содержанию питомцев, однако наказания за нарушения нет.

В ходе обсуждения законопроекта 8 июля депутаты заявили о необходимости повысить предлагаемые законопроектом штрафы.

Депутат Госдумы Отари Аршба обратил внимание на случай с его коллегой депутатом Госдумы Павлом Федяевым. «На прошлой неделе мой сосед Павел Федяев с ребенком гулял, собака облаяла и прыгнула на коляску с ребенком. Он вызвал полицию… Но они [полицейские] повернулись и ушли», — рассказал Аршба.

Законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении в осеннюю сессию, заявил, отвечая на вопрос RTVI, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

«Будем рекомендовать принять его в первом чтении, понимая, что надо его переделывать… Но с учетом того, что агрессивные есть и домашние животные, и нужно штрафовать хозяев, мы будем принимать закон уже в осеннюю сессию», — сказал Крашенинников.