Хоккейный комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске, куда приехал комментировать матч звезд КХЛ. По неподтвержденным данным, его избили вечером 8 февраля возле заведения на Красном проспекте. С травмой головы и в бессознательном состоянии он был найден на улице и госпитализирован. Что известно о случившемся и состоянии пострадавшего — в материале RTVI.

О том, что Скворцов в реанимации, одним из первых сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем телеграм-канале. «Мы на связи со всеми местными компетентными органами и окажем всю необходимую помощь. Держим кулаки за Романа!» — написал он.

Аналогичное сообщение опубликовал и коллега Скворцова, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев: он уточнил, что «ситуация серьезная», и выразил надежду «на профессионализм врачей и на могучий организм» пострадавшего. Впоследствии Губерниев добавил, что Скворцов пришел в сознание, и поблагодарил власти и медиков Новосибирска.

«Состояние стабилизировалось, но некоторое время в стационаре Скворцов проведет», — сообщил комментатор, пожелав коллеге здоровья.

О том, что Скворцов пострадал при избиении, в своем телеграм-канале написал спортивный журналист, заместитель шефа отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Говорят, какой-то ублюдок ударил его на улице. Надеемся, что этого человека найдут и накажут по всей строгости закона», — говорится в его сообщении.

По последним данным, обстоятельства травмирования комментатора устанавливает новосибирская полиция. В больнице, где лежит Скворцов, подтвердили ТАСС, что он был госпитализирован с травмой головы в ночь с 8 на 9 февраля.

Телеграм-канал Baza пишет, что комментатора могли избить неизвестные — компания из 7-8 человек в спортивных костюмах, «отмечавшая рождение ребенка» в заведении на Красном проспекте. К полуночи они, как заявили источники канала, постепенно разошлись по домам.

«Был ли изначально Скворцов в этой компании — неизвестно. Предварительно, именно с ней у него мог произойти конфликт. Пока до конца не известно, был ли он избит или просто упал и ударился головой. Сам Скворцов не помнит, что с ним произошло», — говорится в сообщении Baza.

Скворцов приехал в Новосибирск, чтобы работать на второй день Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проходившего 8-9 февраля. Комментатору 49 лет, он работает на «Матч ТВ» и специализируется на хоккее и баскетболе, является обладателем премии «Голос спорта» и входит в Зал славы Единой лиги ВТБ. Скворцова признавали лучшим комментатором КХЛ и регулярно включают в рейтинги лучших спортивных комментаторов на российском ТВ. В ноябре 2013 года он потерял жену и дочь в авиакатастрофе — они погибли при крушении Boeing 737 авиакомпании «Татарстан», который разбился при заходе на посадку в аэропорту Казани.