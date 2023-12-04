Гражданин США Эрнест Гарри Митчелл, находившийся в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Краснодарском крае, обнаружен мертвым в одном из помещений учреждения, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»). По его данным, американец, предположительно, совершил самоубийство.

Как отмечает издание, 56-летний Митчелл был помещен в центр для нелегальных мигрантов после того, как суд в Сочи постановил выдворить его из России за нарушение правил въезда: он не имел российского полиса медицинского страхования.

Митчелл пояснил, что считал свой полис действующим в России, но вину в административном правонарушении признал.

По словам источника «Ъ» в силовых структурах, правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств инцидента, который произошел в ночь на 4 декабря в ЦВСИГ в Гулькевичском районе Краснодарского края.

«В одном из помещений центра было обнаружено тело 56-летнего гражданина США Эрнеста Гарри Митчелла, который, по предварительным данным, покончил с собой», — сказано в материале газеты.

Митчелл был привлечен к административной ответственности по ч. 1. ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда и пребывания в России).

Согласно судебному акту, 17 ноября при проверке документов в ОМВД по Сочи полицейские выявили факт нарушения Митчеллом порядка въезда иностранных граждан в Россию и пребывания в стране. У американца отсутствовал действующий на территории России полис медицинского страхования.

Протокол об административном правонарушении был передан в суд. Митчелл признал себя виновным в административном правонарушении, при этом пояснил суду, что перед отъездом он позвонил в страховую компанию, где ему сказали, что его полис действует на территории всех государств.

Центральный районный суд Сочи назначил Митчеллу наказание в виде штрафа в сумме 3 тыс. руб. с административным выдворением за пределы России. До исполнения постановления суд постановил поместить Митчелла в центр временного содержания иностранных граждан в Гулькевичском районе Краснодарского края. Как следует из материалов суда, Митчелл не обжаловал решение о выдворении.