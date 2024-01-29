Власти Псковской, Новгородской и Ленинградской областей сообщили об отключении мобильного интернета LTE всех операторов связи с с 23:00 до 6:00 до 30 января. В официальных сообщениях это объясняется «техническими работами». Источники «Коммерсанта» и РБК связывают отключение интернета с настройкой защиты от дронов, а также с усилением безопасности в связи с поездками президента России Владимира Путина.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале объяснил отключение интернета «проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования». Он отметил, что интернет в формате 3G работать будет, но предупредил о сбоях, поскольку этот стандарт «устарел, и на многих территориях его просто нет». В частности глава региона предупредил, что ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами.

Об отключении мобильного интернета также заявили министерство цифрового развития Новгородской области и комитет цифрового развития Ленинградской области. Работы по «настройке радиочастотного спектра» идут и в Воронежской области, сообщили «Коммерсанту» в правительстве региона.

Источник газеты в одном из регионов Черноземья (издание его не уточняет) заявил, что «то же самое происходит во многих субъектах, но темпы могут различаться из-за технических аспектов». При этом в минцифры Курской области сообщили, что в этом регионе «работы не планируются».

Три источника «Коммерсанта» среди крупных операторов связи сообщили, что работа интернета ограничена по поручению Минцифры.

«Операторское оборудование работает корректно, на нашей стороне нет необходимости в отключениях», — сказал собеседник агентства.

Один из собеседников издания объяснил необходимость отключения LTE «донастройкой оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной обороны». Источник газеты в одном из операторов связи сообщил, что изначально предполагалось отключать связь LTE в регионах не только по ночам, но и днем.

Источник РБК на телекоммуникационном рынке рассказал, что отключение интернета в регионах «связывается с визитом на эти территории высокопоставленных лиц в сопровождении Федеральной службы охраны (ФСО)». 27 декабря в Россию прибыл с официальным визитом президент Беларуси Александр Лукашенко. Он встречался с российским лидером в Петербурге и принимал участие в мероприятиях, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда. 29 января Путин и Лукашенко участвуют в заседание Высшего Госсовета Союзного государства.

«Отключение интернета необходимо для обеспечения “чистого пространства” для беспилотников, поскольку именно с их помощью в ночное время обеспечиваются меры безопасности», ― заявил собеседник РБК.

Еще два источника издания на телекоммуникационном рынке связали ограничение работы мобильного интернета 4G, напротив, с защитой от атак беспилотников. Один из собеседников РБК пояснил, что дроны используют сигнал GPS, «который российские власти специально искажают, в дневное время — собственные камеры наблюдения, в ночное — сотовые вышки на земле».