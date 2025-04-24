Группа компаний (ГК) «Конкорд», основанная Евгением Пригожиным, продала фабрику-кухню в селе Кленово в Новой Москве производственной мощностью 150 тонн готовой еды в сутки. Новыми владельцами актива стали структуры, связанные с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРН.

«Конкорд» занимался обеспечением питания российской армии, но после мятежа Пригожина в июне 2023 года компания лишилась контракта с Минобороны. После этого «Конкорд» распродал свои основные активы.

В 2024 году структура «Конкорда» «Комбинат питания» закрыла обособленные подразделения в поселке Янино Ленинградской области, в селе Кленово в Троицком административном округе и на улице Черняховского в Москве, следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности компании за прошлый год.

Производство в Янино мощностью 100 тыс. рационов в сутки выкупила RBE Group Андрея Шокина. Фабрика в Кленово, согласно выписке из ЕГРН, перешла компании с таким же названием, как у структуры «Конкорда» — ООО «Комбинат питания». По данным СПАРК, ею владеет Намик Биньягуев, а управляет Артур Азаев, ранее имевший совместное предприятие НПП «Битум» с Саломоном Захаряевым.

СМИ связывали Захаряева со структурами ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Источник «Коммерсанта» на рынке недвижимости подтвердил, что покупка актива могла пройти в интересах группы. В самой ГК не ответили на запрос издания.

Согласно бухгалтерской отчетности, у «пригожинского» «Комбината питания» не осталось основных средств. Сумма выручки от продажи недвижимости в 2024 году составила 1,7 млрд рублей. За счет этого чистая прибыль компании выросла в шесть раз — до 2 млрд рублей. Потеряв основные активы, «Комбинат питания» 22 апреля 2025 года принял решение о ликвидации.

Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе над Тверской областью в августе 2023 года. После его смерти доверительным управляющим основанных им петербургских компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» стал сын бизнесмена Павел Пригожин. В декабре 2023-го гендиректором обеих фирм стал предприниматель Владислав Писаренок. По данным СМИ, ранее он работал в петербургском детективном агентстве.