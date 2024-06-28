Новым главным редактором газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактором одноименного издательского дома (ИД) с 1 июля станет заместитель генерального директора ИД «Коммерсантъ» Михаил Лукин. Об этом сообщил совет директоров издательского дома.

«Мы уверены, что кадровые изменения в руководстве ИД будут способствовать укреплению роли «Коммерсанта» как одного из лидеров российского медиарынка. Совет директоров желает новому шеф-редактору успехов в реализации его планов», — говорится в тексте официального заявления.

Занимавший пост главного редактора Владимир Желонкин сохранит за собой должность генерального директора ИД.

О том, что Лукин может сменить Желонкина на должности главного редактора «Коммерсанта», в середине июня писали «Ведомости» со ссылкой на источники.

Владимир Желонкин был назначен генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ» в 2016 году. Через два года занял должность главного редактора одноименной газеты.

Михаил Лукин принимал участие в запуске ежедневной газеты «Коммерсантъ» в 1992 году, проработал в издании более 17 лет и покинул его в 2013 году в должности директора информационного центра. С 2013 по 2023 год работал в ТАСС и департаменте по работе со СМИ банка ВТБ. В октябре 2023 года занял позицию заместителя гендиректора ИД «Коммерсантъ».