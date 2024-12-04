Экс-замминистра транспорта России Алексея Семенова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как утверждает «Коммерсантъ», следствие оценивает ущерб от его действий более чем в 240 млн рублей.

По данным издания, дело против Семенова завели по итогам оперативной разработки сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Они установили, что в октябре 2012 года при реализации госконтракта, к исполнению которого привлекалось подведомственное министерству ФГУП «Защитаинфотранс», было похищено более 240 млн рублей.

Алексей Семенов родился в сентябре 1969 года в Москве. С 1992 по 2006 год работал в бизнес-сообществах — «Промстройсервис», «Оборонконверс» и «Комплексная утилизация техники» — на руководящих должностях. После перешел на пост директор ФГУ «Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами». С 2009 года Семенов работал в Минтрансе, начинал с должности директора департамента программ развития ведомства. С октября 2018-го по ноябрь 2020-го он занимал пост замминистра транспорта.

Дело было возбуждено 26 ноября, кроме Семенова по нему проходит бывший глава ФГУП «Защитаинфотранс» Вячеслав Смирнов. Утром 27 ноября дома у обоих фигурантов прошли обыски, после чего они были задержаны.

На следующий день Семенову и Смирнову предъявили обвинения, а 29 ноября арестовали на два месяца — до 26 января 2025 года. Как отмечает «Коммерсантъ», основаниями для заключения под стражу экс-замминистра стали тяжесть предъявленного ему обвинения и наличие у него вида на жительство в Израиле.

По данным издания, Семенов получил ВНЖ 10 ноября 2024 года — документ будет действовать до февраля 2025 года. Следствие и суд посчитали, что находясь на свободе, фигурант может скрыться. Также, по их утверждению, экс-замминистра может воспользоваться своими связями в Минтрансе, чтобы оказать давление на свидетелей и тем самым помешать расследованию.

Адвокат Семенова, партнер адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры» Павел Фабрици опроверг наличие у своего подзащитного вида на жительство в Израиле. По словам адвоката, у экс-чиновника имелся на руках другой временный документ, который «не дает права на въезд в страну и был изъят следствием». Однако защитник подтвердил, что в дальнейшем Семенов хотел воспользоваться программой репатриации и получить израильское гражданство.

Семен и Смирнов свою вину отрицают. Их защита отмечает, что обвинение не конкретизировало деяния фигурантов, которые представлены как преступные, а оперативные мероприятия якобы проведены с нарушением закона. Среди прочего, Семенову предъявили обвинение после 23:00, в чем не было необходимости. Однако суд эти доводы во внимание не принял.

Адвокат Семенова указал на готовность своего подзащитного с самого начала содействовать следствию. В разговоре с «Коммерсантом» защитник отметил, что его клиент не отказался от допроса и рассказал все, что помнит о подписанных документах.

«Мой подзащитный в полном недоумении. С его точки зрения, по подписанному контракту нарушений быть не могло, и говорить о том, что он что-то похищал, это полный нонсенс», — сказал Фабрици.

По мнению адвоката, Семенова привлекли к ответственности, поскольку он как должностное лицо подписывал определенный набор документов, подготовленных его подчиненными. Он добавил, что госконтракт, о котором идет речь в деле, «многократно проверялся контролирующими органами и к нему никогда не было претензий».

«Мой подзащитный считает, что следствие пока не разобралось», — пояснил Фабрици.

Защитник также опроверг связь дела Семенова и Смирнова с расследованием против другого бывшего руководителя ФГУП «Защитаинфотранс» Юрия Спасского, его заместителя Виктора Парахина и замначальника департамента информационных технологий Минтранса Романа Лаврентьева. Всех троих арестовали в декабре 2023 года по обвинению в хищении порядка 50 млн рублей.