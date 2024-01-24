В Ижевске из-за коммунальной аварии на улице Дарьинской ввели режим повышенной готовности, в Тюмени сотрудники МЧС обследовали несколько строений после звонков местных жителей, ощутивших последствия землетрясения в Китае, а в Красноярске ученик школы № 91 обнаружил тараканов в тарелке с макаронами, после чего в учреждении провели внеплановую дезинсекцию. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Бывшего заместителя министра имущественных отношений Ставропольского края Евгению Мосину осудили на четыре года условно. Женщину признали виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следователи считают, что обвиняемая похитила свыше 2,6 млн рублей из краевого и государственного бюджетов, пишет newstracker.ru .

Республика Удмуртия

Из-за коммунальной аварии на улице Дарьинской в Ижевске ввели режим повышенной готовности. Вечером 22 января был поврежден электрокабель, в итоге жители семи домов остались без света, воды и отопления. Сотрудники МЧС установили палатку, где можно было зарядить телефоны и получить горячее питание. В квартиры пожилых людей и семей с маленькими детьми питание приносили спасатели, пишет udm-info.ru .

Волгоградская область

В Волгоградской области уровень безработицы снизился до 0,26% сообщили в региональной администрации. Это рекордно низкая цифра. В прошлом году служба занятости трудоустроила более 15 тысяч человек. Еще 3200 жителей региона прошли дополнительное профессиональное обучение, пишут novostivolgograda.ru .

Тюменская область

До Тюмени дошли последствия землетрясения в Китае. С двух адресов поступили вызовы в единую диспетчерскую службу. Сотрудники МЧС вместе с представителями управляющей компании обследовали строения и местность рядом с ними и не выявили угроз жизни и здоровью граждан, пишет nashgorod.ru .

Омская область

Несколько квартир в одной из девятиэтажек в Омске, расположенных на первом этаже, затопили нечистоты. Пострадавшие намерены направить коллективную жалобу в Роспотребнадзор, пишет gorod55.ru .

Карелия

В Петрозаводске лыжник сбил женщину, а потом отвез ее в травмпункт. Медики определили у неё перелом перекрестного отростка позвоночника. Пострадавшая будет вынуждена соблюдать постельный режим, пишет karelinform.ru .

Башкирия

В Башкирии возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении капремонта в отношении одной из управляющих компаний в Учалах. Организация имитировала проведение собрания жильцов обслуживаемого ею многоквартирного дома по улице Мира, после чего была утверждена фиктивная смета на проведение работ. Деньги поступили на счет компании, но работы так и не были выполнены. При этом жильцы не знали о якобы проведенном собрании. В деле фигурирует сумма ущерба в 4,3 млн рублей, пишет mkset.ru .

Хабаровский край

Начальника управления ЖКХ города Василия Иванова и директора ветеринарной клиники «Бонифаций» Елену Лемихову задержали в Хабаровске. Им инкриминируют халатность и невыполнение должностных обязательств повлекших смерть человека, пишет transsibinfo.com .

Челябинская область

Врачи в Челябинске на неделю отложили вопрос ампутации кистей и стоп 17-летнему подростку после обморожения. Молодого человека нашли в бессознательном состоянии на берегу реки. Рядом с ним валялась недопитая бутылка водки. Медики сообщают, что пока оценить масштаб повреждений тканей невозможно из-за крайне сильного отека, пишет kursdela.biz.

Белгородская область

Белгородец продает автографы Тайсона, братьев Кличко и других мировых и олимпийских чемпионов по боксу. Всего он представил 70 лотов, половина из которых — подписанные боксерские перчатки. За свою коллекцию владелец просит 3,5 млн рублей, пишет bel.ru.

Пермский край

В Пермском крае бездомный кот стал причиной масштабной коммунальной аварии. Животное попало в трансформатор канализационной насосной станции и оставило населенный пункт без воды. В результате несчастного случая кот погиб, пишет properm.ru.

Приморский край

Слушания по делу юриста Максима Чихунова продолжаются во Владивостоке. Прокурор запросил пять лет лишения свободы за то, что Чихунов пытался «расстрелять» жилой дом в центре города из предмета, похожего на гранатомет. Финальное заседание назначено на 1 февраля, пишет zr.media.

Красноярский край

В Красноярске ученик школы № 91 обнаружил тараканов в тарелке с макаронами, после чего в учреждении провели внеплановую дезинсекцию. Учебному заведению объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных санитарных требований, пишет prmira.ru.