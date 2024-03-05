Партия «Коммунисты России» обратилась в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина. Об этом РИА Новости рассказал глава партии Сергей Малинкович

«Так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния Запада», — отметил глава партии.

По словам Малинковича, представители партии возложат цветы к его бюсту.

«Мероприятие партии Коммунисты России состоится… на Красной площади, согласно заявке, поданной в комендатуру Кремля. 40-50 представителей лучших партийных отделений во главе с председателем ЦК КПКР Сергеем Малинковичем возложат цветы к бюсту Сталина у Кремлевской стены», — добавил председатель партии.

Иосиф Сталин скончался в подмосковной резиденции 5 марта 1953 года, ему было 74 года. Предположительно он умер вследствие кровоизлияния в мозг, которое могло произойти1 марта на почве гипертонической болезни и атеросклероза.

Год назад советник директора Федеральной службы охраны Российской Федерации, доктор исторических наук Сергей Девятов говорил РИА Новости, что никакого убийства Сталина, как гласят разные мифы, не было. По словам эксперта, председатель Совета министров СССР умер своей смертью от инсульта, а окончательно рассеять все инсинуации на сей счет могла бы экспертиза сохранившегося биоматериала.

Девятов подчеркнул, что насчет причины смерти нет сомнений и у современных специалистов по инсультам — в одном из профильных медицинских центров Москвы, куда для ознакомления отправляли историю болезни Сталина, подтвердили выводы медиков, которые были сделаны в марте 1953-го.