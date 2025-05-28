Telegram заключил с компанией Илона Маска xAI годовое соглашение о внедрении созданного ею чат-бота Grok, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров в соцсети Х.

По его словам, в рамках сделки Telegram получит от xAI $300 млн в виде наличных и акционерного капитала, а также 50% дохода от проданных на его платформе подписок xAI. В течение года, пока продолжит действовать соглашение, чат-бот Grok останется доступным для миллиарда с лишним пользователей Telegram и будет интегрирован в его приложения.

«Вместе мы победим!» — заверил Павел Дуров. Bloomberg попросил xAI прокомментировать сделку, но не получил ответа к моменту публикации новости.

Grok — это генеративный чат-бот на основе большой языковой модели (LLM), запущенный в 2023 году по инициативе Илона Маска. Он известен своим «чувством юмора» и прямой интеграцией с соцсетью X. В Telegram он появился еще в конце марта 2025 года, где стал доступен пользователям с подпиской Premium. Кроме того, доступ к нему можно получить через специальный сайт и мобильные приложения для iOS и Android.

Маск анонсировал создание чат-бота в апреле 2023 года в интервью программе «Вечер с Такером Карлсоном». Тогда он назывался TruthGPT и позиционировался как «максимально правдивый ИИ, стремящийся понять природу Вселенной», и прямой конкурент «политкорректного» ChatGPT.

Потом чат-бот получил название Grok. Это слово писатель Роберт Хайнлайн придумал для своего научно-фантастического романа 1961 года «Чужак в чужой стране», где оно обозначало глубокое понимание сути вещей. Предварительное тестирование Grok в узком кругу пользователей стартовало в ноябре 2023 года, доступ к нему получали только подписчики X Premium.

11 марта 2024 года Илон Маск объявил, что языковая модель Grok станет общедоступной в течение недели. 17 марта, Grok-1 был выпущен под лицензией Apache-2.0. 29 марта xAI представила обновленную версию Grok-1.5 с улучшенными возможностями рассуждения и увеличенным контекстом. В начале апреля бот стал генерировать ленту новостей для рубрики Discover на платформе X, заменив людей, которые делали это ранее.

В мае 2024 года доступ к Grok получили пользователи в Великобритании, его также одобрили для использования в Евросоюзе. В октябре чат-бот начал распознавать изображения, в ноябре получил поддержку веб-поиска и научился обрабатывать PDF-файлы. В декабре появился специальный сайт Grok и приложение для iOS. В январе 2025 года благодаря этим ресурсам доступ к чат-боту получили пользователи по всему миру.

В феврале 2025 года xAI представила Grok 3 с продвинутыми способностями рассуждения и системой аналитического интернет-поиска DeepSearch. В последнее время чат-бот неоднократно подвергался критике за «сомнительные» ответы, отмечает Bloomberg. В частности, Grok спровоцировал в соцсетях обсуждение теории заговора о «геноциде белых» в Южной Африке.