Нейротехнологическая компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink 28 января впервые вживила нейрочип в мозг человека. Пациент проходит восстановление, написал бизнесмен в соцсети X.

По словам Маска продукт называется «Телепатия» и создан для использования гаджетов при помощи мыслей.

«Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление после операции проходит хорошо. Первыми пользователями станут люди, утратившие контроль над своими конечностями», — написал бизнесмен.

Нейротехнологическая компания Neuralink была основана в 2016 году и разрабатывает нейрочипы для связи мозга с компьютером. По словам Маска, такой имплантат сможет обеспечить «симбиоз» человеческого мозга с искусственным интеллектом, но при этом его вживление будет гораздо менее инвазивным и травматичным для пациента, чем существовавшие на тот момент методики имплантации с трепанацией черепа. Миллиардер также говорил, что вживлять Neuralink будет робот-хирург, а впоследствии для этого планируется использовать лазер.

В июне 2023 года Маск рассказал, что первым реципиентом мозгового чипа-импланта Neuralink станет человек, страдающий тетраплегией — параличом нижних конечностей. Впервые о наборе испытуемых для участия в экспериментах по «чтению мысли» с помощью мозгового импланта бизнесмен объявлял в 2019 году.

При этом, в конце 2022 года СМИ писали, что во время испытаний Neuralink с 2018 года погибли около 1,5 тысячи животных. В марте 2023 года Reuters сообщал, что FDA не дает разрешение тестировать мозговой чип на людях, так как существуют опасения, связанные с безопасностью встроенной в него литиевой батареи и риском миграции тончайших проводков с импланта в другие области мозга. Кроме того, управление якобы хотело, но не смогло получить от руководства стартапа ответ на вопрос о том, можно ли удалить вживленное в мозг устройство, не повреждая ткани.

Эксперты Reuters предположили, что компании Маска потребуется несколько лет — возможно, более десяти, — чтобы при успешном исходе испытаний на людях получить разрешение на коммерческое использование такого чипа.